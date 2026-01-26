4 триллера 2025 года, которые нельзя пропустить — лучшие фильмы

Главная героиня фильма "Холодная ловушка". Фото: кадр из видео

В 2025 году вышло немало остросюжетных триллеров, которые полюбились зрителям. Среди них есть четыре фильма, достойные особого внимания. Их называют лучшими лентами года.

Какие триллеры 2025 года стоит посмотреть

"Холодная ловушка"

Выжить и обустроиться в штате Миннесота могут только наиболее подготовленные визитеры. Здесь суровый холод и беспощадная зима. Неожиданно в это богом забытое место приезжает пара. Местная жительница Барба узнает, что новые жители держат в заложницах девушку. Однако освободить ее не так уж и просто.

"Последний вздох"

Во время ремонтных работ на трубопроводе осенью 2012 года происходит непредсказуемая ситуация. Молодой дайвер-новичок Крис Лемонс оказывается в смертельной ловушке на глубине около 100 метров. Команда решает рискнуть всем, чтобы спасти жизнь парня.

"Эдем"

Группа идеалистов стремится начать новую жизнь как можно дальше от цивилизации. Для этого они селятся на отдаленном острове в Галапагосском архипелаге. Это место должно стать настоящим раем для них, однако все портит появление самопровозглашенной "баронессы" с двумя любовниками. Спокойный остров становится местом интриг, манипуляций и нераскрытых убийств.

"5 сентября"

В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене происходит теракт. В заложники попадает несколько израильских спортсменов. Съемочная группа американского телевидения неожиданно вынуждена вести новостной репортаж вместо комментирования спортивного события. Журналисты пытаются выяснить, что же происходит в Олимпийской деревне.

Эти фильмы покорили зрителей необычным и напряженным сюжетом. Сложно угадать финал, пока его не увидишь. Именно поэтому завершение лент ошеломляет и удивляет.

