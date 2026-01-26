Видео
Главная Кино 3 непревзойденных фильма, что получили больше всего Оскаров

3 непревзойденных фильма, что получили больше всего Оскаров

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 06:44
3 фильма, получившие больше всего Оскаров в истории — самые успешные ленты
Мужчина держит статуэтку премии Оскар. Фото: Reuters

Оскар — самая престижная ежегодная кинопремия США. Фильмы, которые получили такое престижное признание, считают лучшими из всех лент.

Новини.LIVE рассказывают о трех фильмах, которые получили больше всего таких наград.

Читайте также:

Какие ленты получили больше всего Оскаров

"Титаник" (1997) — 11 Оскаров

Фильм вышел еще в 1997 году, однако до сих пор остается любимой мелодрамой многих зрителей. В центре сюжета — первое и последнее путешествие грандиозного лайнера. На "Титанике" знакомятся Роуз и Джек. Они из совершенно разных миров, однако почти мгновенно влюбляются друг в друга. Замечательная история любви завершается трагически из-за катастрофы. Фильм собрал рекордное количество наград. Он получил 11 Оскаров, в частности, за лучшую режиссуру, визуальные эффекты, декорации и костюмы.

"Властелин колец: Возвращение короля" (2003) — 11 Оскаров

Это заключительная часть культовой трилогии, рассказывающая о борьбе между злом и добром в вымышленном Средиземье. В третьем эпизоде Фродо Торбин уже недалеко от своей цели, однако артефакт высасывает из него жизненную энергию. В конце концов происходит решающая битва, в которой участвуют все: люди, эльфы, маги и не только. Эта сага стала шедевральной. "Властелин колец: Возвращение короля" получил 11 Оскаров. Он выиграл во всех номинациях, в которых был представлен.

"Бен-Гур" (1959) — 11 Оскаров

В центре сюжета — история состоятельного иудея Иуда Бен-Гура, которого предает близкий друг детства Мессала. Из-за ложного обвинения в покушении на наместника Иуду отправляют на каторгу на галеры. Его родные также попадают в тюрьму. Однако судьба неожиданно меняется и Иуду усыновляет римский полководец. Теперь он имеет целью отомстить и найти семью. "Бен-Гур" стал первым фильмом, который получил больше всего Оскаров в истории — 11.

Напомним, ранее мы писали о том, что объявлены номинанты на Оскар-2026. Эти фильмы претендуют на звание лучших лент года.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы 90-х стали культовыми. Их до сих пор все обожают.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
