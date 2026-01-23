Видео
Україна
Главная Кино Фильмы года — объявлены номинанты на Оскар-2026

Фильмы года — объявлены номинанты на Оскар-2026

Дата публикации 23 января 2026 08:43
Список номинантов на Оскар-2026 — какие фильмы могут получить премию
Премия Оскар. Фото: Reuters

Церемония награждения 98-й премии Оскар-2026 состоится в ночь с 15 на 16 марта. Сейчас уже объявлены номинанты, которые будут претендовать на победу.

Об этом пишет Variety.

Читайте также:

Номинанты на Оскар-2026

Фильмы об Украине, хотя и были представлены, номинаций не получили. По рекордным 16 номинациям лидирует лента "Грешники" Райана Куглера.

В номинации "Лучший фильм" представлены такие ленты:

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Поезд во снах";
  • "Тайный агент";
  • "Сентиментальная ценность";
  • "Грешники";
  • "Бугония";
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций";
  • "F1";
  • "Одна битва за другой".

Фильмы будут соревноваться за победу в нескольких категориях. В частности, будут выбирать лучший документальный фильм. Также ленты получат премию за саундтрек, звук, оригинальную песню, лучшего оператора, грим, прически, художника-постановщика, дизайн костюмов, монтаж и визуальные спецэффекты.

Победителей объявят уже 15 марта. Церемония состоится в Лос-Анджелесе. Проведет ее американский комик Конан О'Брайен.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах 2025 года. Оценку дали зрители.

Также мы рассказывали о том, какой сериал стал самым дорогим в истории кино. На создание потратили миллионы долларов.

