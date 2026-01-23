Список номинантов на Оскар-2026 — какие фильмы могут получить премию

Премия Оскар. Фото: Reuters

Церемония награждения 98-й премии Оскар-2026 состоится в ночь с 15 на 16 марта. Сейчас уже объявлены номинанты, которые будут претендовать на победу.

Номинанты на Оскар-2026

Фильмы об Украине, хотя и были представлены, номинаций не получили. По рекордным 16 номинациям лидирует лента "Грешники" Райана Куглера.

В номинации "Лучший фильм" представлены такие ленты:

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Поезд во снах";

"Тайный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Бугония";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"F1";

"Одна битва за другой".

Фильмы будут соревноваться за победу в нескольких категориях. В частности, будут выбирать лучший документальный фильм. Также ленты получат премию за саундтрек, звук, оригинальную песню, лучшего оператора, грим, прически, художника-постановщика, дизайн костюмов, монтаж и визуальные спецэффекты.

Победителей объявят уже 15 марта. Церемония состоится в Лос-Анджелесе. Проведет ее американский комик Конан О'Брайен.

