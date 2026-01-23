Список номинантов на Оскар-2026 — какие фильмы могут получить премию

Фильмы года — объявлены номинанты на Оскар-2026
Церемония награждения 98-й премии Оскар-2026 состоится в ночь с 15 на 16 марта. Сейчас уже объявлены номинанты, которые будут претендовать на победу.
Номинанты на Оскар-2026
Фильмы об Украине, хотя и были представлены, номинаций не получили. По рекордным 16 номинациям лидирует лента "Грешники" Райана Куглера.
В номинации "Лучший фильм" представлены такие ленты:
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Поезд во снах";
- "Тайный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Бугония";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "F1";
- "Одна битва за другой".
Фильмы будут соревноваться за победу в нескольких категориях. В частности, будут выбирать лучший документальный фильм. Также ленты получат премию за саундтрек, звук, оригинальную песню, лучшего оператора, грим, прически, художника-постановщика, дизайн костюмов, монтаж и визуальные спецэффекты.
Победителей объявят уже 15 марта. Церемония состоится в Лос-Анджелесе. Проведет ее американский комик Конан О'Брайен.
