3 фильма 2025 года с самым высоким рейтингом — выбор зрителей

Фильмы 2025 — 3 лучшие ленты по версии зрителей
В 2025 году вышло немало увлекательных лент. Среди них — три фильма, которые выше всего оценили зрители.
Об этом пишет "Новий канал".
Самые популярные фильмы 2025 года
"Франкенштейн"
Новая экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо вызвала восхищение у зрителей. В центре сюжета — одержимый изучением медицины Виктор Франкенштейн. Он верит, что может обыграть самого Бога и победить смерть. Ученый создает ужасное существо, которое угрожает всем.
"Бугония"
Известный гендиректор крупной корпорации попадает в плен. Мишель Фуллер похищают двое молодых людей — пчеловод Тедди Гатц и его умственно отсталый кузен Дон. Они помешаны на конспирологии и верят, что Мишель — это инопланетянка, которая хочет уничтожить планету. Похитители требуют встречи с ее императором, чтобы вести переговоры о будущем Земли.
"Бруталист"
Архитектор Ласло Тота с венгерско-еврейскими корнями переживает Холокост и после завершения Второй мировой войны переезжает в США. Он пытается воссоединиться с родными и построить успешную карьеру. Однажды мужчина получает интересное предложение от загадочного и очень состоятельного клиента, но это приводит к непоправимым последствиям.
Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы стоит посмотреть в январе. Эти новинки покорят мир кино.
Также мы рассказывали о том, какие ленты от HBO должны выйти в 2026 году. Их ждут все.
Читайте Новини.LIVE!