3 фильма 2025 года с самым высоким рейтингом — выбор зрителей

В 2025 году вышло немало увлекательных лент. Среди них — три фильма, которые выше всего оценили зрители.

Самые популярные фильмы 2025 года

"Франкенштейн"

Новая экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо вызвала восхищение у зрителей. В центре сюжета — одержимый изучением медицины Виктор Франкенштейн. Он верит, что может обыграть самого Бога и победить смерть. Ученый создает ужасное существо, которое угрожает всем.

"Бугония"

Известный гендиректор крупной корпорации попадает в плен. Мишель Фуллер похищают двое молодых людей — пчеловод Тедди Гатц и его умственно отсталый кузен Дон. Они помешаны на конспирологии и верят, что Мишель — это инопланетянка, которая хочет уничтожить планету. Похитители требуют встречи с ее императором, чтобы вести переговоры о будущем Земли.

"Бруталист"

Архитектор Ласло Тота с венгерско-еврейскими корнями переживает Холокост и после завершения Второй мировой войны переезжает в США. Он пытается воссоединиться с родными и построить успешную карьеру. Однажды мужчина получает интересное предложение от загадочного и очень состоятельного клиента, но это приводит к непоправимым последствиям.

