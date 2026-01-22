Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Фильмы 2025 — 3 лучшие ленты по версии зрителей

Фильмы 2025 — 3 лучшие ленты по версии зрителей

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:13
3 фильма 2025 года с самым высоким рейтингом — выбор зрителей
Главная героиня фильма "Бугония". Фото: кадр из видео

В 2025 году вышло немало увлекательных лент. Среди них — три фильма, которые выше всего оценили зрители.

Об этом пишет "Новий канал".

Реклама
Читайте также:

Самые популярные фильмы 2025 года

"Франкенштейн"

Новая экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо вызвала восхищение у зрителей. В центре сюжета — одержимый изучением медицины Виктор Франкенштейн. Он верит, что может обыграть самого Бога и победить смерть. Ученый создает ужасное существо, которое угрожает всем.

"Бугония"

Известный гендиректор крупной корпорации попадает в плен. Мишель Фуллер похищают двое молодых людей — пчеловод Тедди Гатц и его умственно отсталый кузен Дон. Они помешаны на конспирологии и верят, что Мишель — это инопланетянка, которая хочет уничтожить планету. Похитители требуют встречи с ее императором, чтобы вести переговоры о будущем Земли.

"Бруталист"

Архитектор Ласло Тота с венгерско-еврейскими корнями переживает Холокост и после завершения Второй мировой войны переезжает в США. Он пытается воссоединиться с родными и построить успешную карьеру. Однажды мужчина получает интересное предложение от загадочного и очень состоятельного клиента, но это приводит к непоправимым последствиям.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы стоит посмотреть в январе. Эти новинки покорят мир кино.

Также мы рассказывали о том, какие ленты от HBO должны выйти в 2026 году. Их ждут все.

кино 2025 год подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации