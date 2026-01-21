5 главных премьер от HBO в 2026 году — продолжение культовых историй

Главные герои сериала "Дюна: Пророчество". Фото: кадр из видео

В 2026 году HBO выпустит продолжение культовых сериалов. Выйдут несколько лент, премьеры которых ждут все.

Об этом пишет Megogo.

Главные премьеры 2026-го от HBO

"Эйфория" (3 сезон)

Продолжение сериала выйдет в апреле 2026 года. В нем покажут жизнь главных героев через пять лет после окончания школы. Каждый из них пытается построить собственную жизнь, столкнувшись с новыми проблемами и препятствиями.

"Дом дракона" (3 сезон)

Премьера состоится летом 2026 года. В нем продолжится история борьбы Таргариенов за Железный Трон. Сюжет основан на книге "Огонь и кровь" Джорджа Мартина.

Главная героиня сериала "Дом дракона". Фото: кадр из видео

"Дюна: Пророчество" (2 сезон)

"Дюна: Пророчество" — это приквел к фильмам "Дюна". Второй сезон выйдет в 2026 году, однако точная дата пока неизвестна. В ленте продолжат историю сестер Валии и Тулы Харконнен, которые основали орден.

Главная героиня сериала "Дюна: Пророчество". Фото: кадр из видео

"Позолоченный век" (4 сезон)

Продолжение культового сериала ожидается в 2026, хотя и точную дату пока не объявили. События ленты разворачиваются в Нью-Йорке конца XIX века. Четвертый сезон продолжит рассказ о противостоянии между традициями и новизной, ожиданиями общества и собственными желаниями.

Главная героиня сериала "Позолоченный век". Фото: кадр из видео

"Индустрия" (4 сезон)

Новый сезон сериала начал выходить 12 января. Ожидается восемь эпизодов, которые будут выходить каждую неделю. В центре сюжета — четверо талантливых молодых выпускников университета, которые устраиваются работать в инвестиционный банк. Однако желанная работа становится для них настоящим испытанием.

