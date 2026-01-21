5 головних прем'єр від HBO у 2026 році — продовження культових історій

Головні герої серіалу "Дюна: Пророцтво". Фото: кадр з відео

У 2026 році HBO випустить продовження культових серіалів. Вийдуть кілька стрічок, на прем'єри яких чекають усі.

Головні прем'єри 2026-го від HBO

"Ейфорія" (3 сезон)

Продовження серіалу вийде у квітні 2026 року. В ньому покажуть життя головних героїв через п'ять років після закінчення школи. Кожен з них намагається побудувати власне життя, зіткнувшись з новими проблемами та перешкодами.

"Дім дракона" (3 сезон)

Прем'єра відбудеться влітку 2026 року. В ньому продовжиться історія боротьби Таргарієнів за Залізний Трон. Сюжет заснований на книзі "Вогонь і кров" Джорджа Мартіна.

Головна героїня серіалу "Дім дракона". Фото: кадр з відео

"Дюна: Пророцтво" (2 сезон)

"Дюна: Пророцтво" — це приквел до фільмів "Дюна". Другий сезон вийде у 2026 році, однак точна дата наразі невідома. У стрічці продовжать історію сестер Валії та Тули Харконнен, які заснували орден.

Головна героїня серіалу "Дюна: Пророцтво". Фото: кадр з відео

"Позолочене століття" (4 сезон)

Продовження культового серіалу очікується у 2026, хоча й точну дату наразі не оголосили. Події стрічки розгортаються в Нью-Йорку кінця XIX століття. Четвертий сезон продовжить розповідь про протистояння між традиціями та новизною, очікуваннями суспільства та власними бажаннями.

Головна героїня серіалу "Позолочене століття". Фото: кадр з відео

"Індустрія" (4 сезон)

Новий сезон серіалу почав виходити 12 січня. Очікується вісім епізодів, які виходитимуть щотижня. В центрі сюжету — четверо талановитих молодих випускників університету, які влаштовуються працювати в інвестиційний банк. Однак омріяна робота стає для них справжнім випробуванням.

