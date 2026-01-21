Відео
Україна
5 найочікуваніших серіалів від HBO, які війдуть у 2026 році

5 найочікуваніших серіалів від HBO, які вийдуть у 2026 році


Дата публікації: 21 січня 2026 19:09
5 головних прем'єр від HBO у 2026 році — продовження культових історій
Головні герої серіалу "Дюна: Пророцтво". Фото: кадр з відео

У 2026 році HBO випустить продовження культових серіалів. Вийдуть кілька стрічок, на прем'єри яких чекають усі.

Про це пише Megogo.

Читайте також:

Головні прем'єри 2026-го від HBO

"Ейфорія" (3 сезон)

Продовження серіалу вийде у квітні 2026 року. В ньому покажуть життя головних героїв через п'ять років після закінчення школи. Кожен з них намагається побудувати власне життя, зіткнувшись з новими проблемами та перешкодами.

"Дім дракона" (3 сезон)

Прем'єра відбудеться влітку 2026 року. В ньому продовжиться історія боротьби Таргарієнів за Залізний Трон. Сюжет заснований на книзі "Вогонь і кров" Джорджа Мартіна.

Коли вийде третій сезон "Дім дракона"
Головна героїня серіалу "Дім дракона". Фото: кадр з відео

"Дюна: Пророцтво" (2 сезон)

"Дюна: Пророцтво" — це приквел до фільмів "Дюна". Другий сезон вийде у 2026 році, однак точна дата наразі невідома. У стрічці продовжать історію сестер Валії та Тули Харконнен, які заснували орден.

Коли вийде другий сезон "Дюна: Пророцтво"
Головна героїня серіалу "Дюна: Пророцтво". Фото: кадр з відео

"Позолочене століття" (4 сезон)

Продовження культового серіалу очікується у 2026, хоча й точну дату наразі не оголосили. Події стрічки розгортаються в Нью-Йорку кінця XIX століття. Четвертий сезон продовжить розповідь про протистояння між традиціями та новизною, очікуваннями суспільства та власними бажаннями.

Коли вийде четвертий сезон "Позолочене століття"
Головна героїня серіалу "Позолочене століття". Фото: кадр з відео

"Індустрія" (4 сезон)

Новий сезон серіалу почав виходити 12 січня. Очікується вісім епізодів, які виходитимуть щотижня. В центрі сюжету — четверо талановитих молодих випускників університету, які влаштовуються працювати в інвестиційний банк. Однак омріяна робота стає для них справжнім випробуванням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми подивитися, аби розслабитися. Ці три стрічки по-справжньому скрасять вечір.

Також ми розповідали про найочікуваніші серіали 2026 року. Фанатам вже не терпиться їх побачити.

серіал добірка 2026 рік кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
