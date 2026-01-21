5 головних прем'єр від HBO у 2026 році — продовження культових історій

5 найочікуваніших серіалів від HBO, які вийдуть у 2026 році
У 2026 році HBO випустить продовження культових серіалів. Вийдуть кілька стрічок, на прем'єри яких чекають усі.
Головні прем'єри 2026-го від HBO
"Ейфорія" (3 сезон)
Продовження серіалу вийде у квітні 2026 року. В ньому покажуть життя головних героїв через п'ять років після закінчення школи. Кожен з них намагається побудувати власне життя, зіткнувшись з новими проблемами та перешкодами.
"Дім дракона" (3 сезон)
Прем'єра відбудеться влітку 2026 року. В ньому продовжиться історія боротьби Таргарієнів за Залізний Трон. Сюжет заснований на книзі "Вогонь і кров" Джорджа Мартіна.
"Дюна: Пророцтво" (2 сезон)
"Дюна: Пророцтво" — це приквел до фільмів "Дюна". Другий сезон вийде у 2026 році, однак точна дата наразі невідома. У стрічці продовжать історію сестер Валії та Тули Харконнен, які заснували орден.
"Позолочене століття" (4 сезон)
Продовження культового серіалу очікується у 2026, хоча й точну дату наразі не оголосили. Події стрічки розгортаються в Нью-Йорку кінця XIX століття. Четвертий сезон продовжить розповідь про протистояння між традиціями та новизною, очікуваннями суспільства та власними бажаннями.
"Індустрія" (4 сезон)
Новий сезон серіалу почав виходити 12 січня. Очікується вісім епізодів, які виходитимуть щотижня. В центрі сюжету — четверо талановитих молодих випускників університету, які влаштовуються працювати в інвестиційний банк. Однак омріяна робота стає для них справжнім випробуванням.
