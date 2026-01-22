Відео
Україна
Відео

Фільми 2025 — 3 найкращі стрічки за версією глядачів

Фільми 2025 — 3 найкращі стрічки за версією глядачів

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:13
3 фільми 2025 року з найвищим рейтингом — вибір глядачів
Головна героїня фільму "Буґонія". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшло чимало захопливих стрічок. Серед них — три фільми, які найвище оцінили глядачі.

Про це пише "Новий канал".

Читайте також:

Найпопулярніші фільми 2025 року

"Франкенштейн"

Нова екранізація класичного роману Мері Шеллі від Гільєрмо дель Торо викликала захоплення у глядачів. В центрі сюжету — одержимий вивченням медицини Віктор Франкенштейн. Він вірить, що може обіграти самого Бога та перемогти смерть. Вчений створює жахливу істоту, яка загрожує усім.

"Буґонія"

Відома гендиректорка великої корпорації потрапляє в полон. Мішель Фуллер викрадають двоє молодиків — бджоляр Тедді Гатц та його розумово відсталий кузен Дон. Вони схиблені на конспірології та вірять, що Мішель — це інопланетянка, яка хоче знищити планету. Викрадачі вимагають зустрічі з її імператором, аби вести переговори про майбутнє Землі. 

"Бруталіст"

Архітектор Ласло Тота з угорсько-єврейським корінням переживає Голокост та після завершення Другої світової війни переїжджає у США. Він намагається возз'єднатися з рідними та побудувати успішну кар'єру. Одного разу чоловік отримує цікаву пропозицію від загадкового та дуже заможного клієнта, але це призводить до непоправних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали варто подивитися у січні. Ці новинки підкорять світ кіно.

Також ми розповідали про те, які стрічки від HBO мають вийти у 2026 році. На них чекають усі.

фільм 2025 рік добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
