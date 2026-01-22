3 фільми 2025 року з найвищим рейтингом — вибір глядачів

Головна героїня фільму "Буґонія". Фото: кадр з відео

У 2025 році вийшло чимало захопливих стрічок. Серед них — три фільми, які найвище оцінили глядачі.

Найпопулярніші фільми 2025 року

"Франкенштейн"

Нова екранізація класичного роману Мері Шеллі від Гільєрмо дель Торо викликала захоплення у глядачів. В центрі сюжету — одержимий вивченням медицини Віктор Франкенштейн. Він вірить, що може обіграти самого Бога та перемогти смерть. Вчений створює жахливу істоту, яка загрожує усім.

"Буґонія"

Відома гендиректорка великої корпорації потрапляє в полон. Мішель Фуллер викрадають двоє молодиків — бджоляр Тедді Гатц та його розумово відсталий кузен Дон. Вони схиблені на конспірології та вірять, що Мішель — це інопланетянка, яка хоче знищити планету. Викрадачі вимагають зустрічі з її імператором, аби вести переговори про майбутнє Землі.

"Бруталіст"

Архітектор Ласло Тота з угорсько-єврейським корінням переживає Голокост та після завершення Другої світової війни переїжджає у США. Він намагається возз'єднатися з рідними та побудувати успішну кар'єру. Одного разу чоловік отримує цікаву пропозицію від загадкового та дуже заможного клієнта, але це призводить до непоправних наслідків.

