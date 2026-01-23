Самый дорогой сериал в истории кино — его бюджет ошеломляет

Камеры и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE/ИИ

Съемки фильмов и сериалов — дело не дешевое. Актеры, спецэффекты, декорации, музыка и другие важные детали всегда обходятся создателям в немалую сумму. Между этим есть один сериал, который ошеломил всех своим бюджетом. Он даже перегнал легендарную "Игру престолов".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Самый дорогой в истории сериал

Самым дорогим сериалом в истории кино стал "Властелин колец: Кольца власти". Только первый сезон обошелся создателям в 465 миллионов долларов. Соглашение на экранизацию романа Джона Толкина "Властелин колец" в 2017 году заключил Amazon. Съемки начались через два года в Новой Зеландии.

Создатели сериала решили подойти к делу грандиозно. В целом стоимость всего производства вместе с приобретением авторских прав оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Первый сезон уже ошеломил зрителей. Он обошелся Amazon в почти 500 миллионов долларов. По сравнению с ним даже "Игра престолов" уже не имеет такого масштабного вида, ведь на производство первого сезона этого сериала потратили лишь 100 миллионов.

События сериала происходят за тысячи лет до того, как начались приключения Фродо Торбина. Относительный мир сменяется затяжной войной, силы зла набирают мощь, а островное королевство Нуменор начинает приходить в упадок. Впереди - большая борьба с армией Темного Лорда Саурона, пытающегося покорить все Средиземье.

Сейчас вышло два сезона сериала: первый — в 2022 году, второй — в 2024. Ожидается продолжение культовой истории. И хотя создатели не разглашают расходы на дальнейшие части ленты, скорее всего они тоже будут немалыми.

Напомним, ранее мы писали о самых ожидаемых сериалах от HBO. Они выйдут уже в 2026 году.

Также мы рассказывали о двух украинских премьерах. Выход этих лент ждали все.