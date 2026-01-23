Найдорожчий серіал в історії кіно — його бюджет приголомшує

Камери та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE/ШІ

Зйомки фільмів та серіалів — справа не дешева. Актори, спецефекти, декорації, музика та інші важливі деталі завжди обходяться творцям у чималу суму. Поміж цим є один серіал, що приголомшив усіх своїм бюджетом. Він навіть перегнав легендарну "Гру престолів".

Найдорожчий в історії серіал

Найдорожчим серіалом в історії кіно став "Володар перснів: Персні влади". Лише перший сезон обійшовся творцям у 465 мільйонів доларів. Угоду на екранізацію роману Джона Толкіна "Володар перснів" у 2017 році уклав Amazon. Зйомки розпочалися через два роки у Новій Зеландії.

Творці серіалу вирішили підійти до справи грандіозно. Загалом вартість всього виробництва разом з придбанням авторських прав оцінюється у понад 1 мільярд доларів. Перший сезон уже приголомшив глядачів. Він обійшовся Amazon у майже 500 мільйонів доларів. У порівнянні з ним навіть "Гра престолів" вже не має такого масштабного вигляду, адже на виробництво першого сезону цього серіалу витратили лише 100 мільйонів.

Події серіалу відбуваються за тисячі років до того, як почалися пригоди Фродо Торбина. Відносний мир змінюється затяжною війною, сили зла набирають міць, а острівне королівство Нуменор починає занепадати. Попереду — велика боротьба з армією Темного Лорда Саурона, що намагається підкорити все Середзем'я.

Наразі вийшло два сезони серіалу: перший — у 2022 році, другий — у 2024. Очікується продовження культової історії. І хоча творці не розголошують витрати на подальші частини стрічки, швидше за все вони теж будуть чималими.

