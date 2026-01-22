5 фактів про культовий серіал "Пуститися берега" — точно здивують

"Пуститися берега" — 5 цікавих фактів про легендарний серіал
"Пуститися берега" — легендарний серіал, що вийшов у 2008 році. Це історія про скромного вчителя хімії Волтера Вайта. Чоловік дізнається про свою невиліковну хворобу та вирішує забезпечити родину грошима. Він починає виготовляти наркотики і продавати їх. Стрічка стала однією з найбільш популярних та підкорила глядачів з усього світу.
Цікаві факти про серіал "Пуститися берега"
Справжнє варіння наркотиків
Актори вчилися варити наркотики у справжнього агента по боротьбі з наркотиками та професора хімії. Відтак процес виготовлення метамфетаміну у серіалі практично такий, як в реальності.
Легендарна сцена з піцою
В одній зі сцен Вайт закидає піцу на дах будинку. Цей кадр вдалося зняти з першого дубля, що вразило усіх на знімальному майданчику.
Сайт про збір грошей для Вайта
Волтер-молодший у серіалі створив сайт для збору грошей на лікування батька. Ця сторінка існує насправді, її можна знайти в інтернеті.
Зміни у сценарії
Один з персонажів, Джессі Пінкман, за задумом сценаристів мав померти у першому сезоні. Плани змінилися через переконливу акторську гру Аерона Пола. Героя серіалу вирішили залишити.
Рекордний успіх серіалу
Серіал переміг у різних кінопреміях 137 разів та отримав понад 350 номінацій. Остання серія стрічки зібрала рекордні 10,3 мільйона переглядів.
