5 фактів про культовий серіал "Пуститися берега" — точно здивують

Головний герой серіалу "Пуститися берега". Фото: кадр з відео

"Пуститися берега" — легендарний серіал, що вийшов у 2008 році. Це історія про скромного вчителя хімії Волтера Вайта. Чоловік дізнається про свою невиліковну хворобу та вирішує забезпечити родину грошима. Він починає виготовляти наркотики і продавати їх. Стрічка стала однією з найбільш популярних та підкорила глядачів з усього світу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Цікаві факти про серіал "Пуститися берега"

Справжнє варіння наркотиків

Актори вчилися варити наркотики у справжнього агента по боротьбі з наркотиками та професора хімії. Відтак процес виготовлення метамфетаміну у серіалі практично такий, як в реальності.

Легендарна сцена з піцою

В одній зі сцен Вайт закидає піцу на дах будинку. Цей кадр вдалося зняти з першого дубля, що вразило усіх на знімальному майданчику.

Сайт про збір грошей для Вайта

Волтер-молодший у серіалі створив сайт для збору грошей на лікування батька. Ця сторінка існує насправді, її можна знайти в інтернеті.

Зміни у сценарії

Один з персонажів, Джессі Пінкман, за задумом сценаристів мав померти у першому сезоні. Плани змінилися через переконливу акторську гру Аерона Пола. Героя серіалу вирішили залишити.

Рекордний успіх серіалу

Серіал переміг у різних кінопреміях 137 разів та отримав понад 350 номінацій. Остання серія стрічки зібрала рекордні 10,3 мільйона переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали мають вийти у 2026 році. На них чекають усі.

Також ми розповідали про те, заради яких серіалів захочеться стерти пам'ять. Вони вражають сюжетом.

