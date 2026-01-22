5 фактов о культовом сериале "Во все тяжкие" — точно удивят

Главный герой сериала "Во все тяжкие". Фото: кадр из видео

"Во все тяжкие" — легендарный сериал, вышедший в 2008 году. Это история о скромном учителе химии Уолтере Уайте. Мужчина узнает о своей неизлечимой болезни и решает обеспечить семью деньгами. Он начинает изготавливать наркотики и продавать их. Лента стала одной из самых популярных и покорила зрителей со всего мира.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Интересные факты о сериале "Во все тяжкие"

Настоящая варка наркотиков

Актеры учились варить наркотики у настоящего агента по борьбе с наркотиками и профессора химии. Поэтому процесс изготовления метамфетамина в сериале практически такой, как в реальности.

Легендарная сцена с пиццей

В одной из сцен Уайт забрасывает пиццу на крышу дома. Этот кадр удалось снять с первого дубля, что поразило всех на съемочной площадке.

Сайт о сборе денег для Уайта

Уолтер-младший в сериале создал сайт для сбора денег на лечение отца. Эта страница существует на самом деле, ее можно найти в интернете.

Изменения в сценарии

Один из персонажей, Джесси Пинкман, по замыслу сценаристов должен был умереть в первом сезоне. Планы изменились из-за убедительной актерской игры Аэрона Пола. Героя сериала решили оставить.

Рекордный успех сериала

Сериал победил в различных кинопремиях 137 раз и получил более 350 номинаций. Последняя серия ленты собрала рекордные 10,3 миллиона просмотров.

