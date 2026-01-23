Список номінантів на Оскар-2026 — які фільми можуть отримати премію

Премія Оскар. Фото: Reuters

Церемонія нагородження 98-ї премії Оскар-2026 відбудеться в ніч з 15 на 16 березня. Наразі вже оголошено номінантів, які претендуватимуть на перемогу.

Номінанти на Оскар-2026

Фільми про Україну, хоча й були представлені, номінацій не отримали. За рекордними 16 номінаціями лідирує стрічка "Грішники" Раяна Куглера.

У номінації "Найкращий фільм" представлені такі стрічки:

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Потяг у снах";

"Таємний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Буґонія";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"F1";

"Одна битва за іншою".

Фільми будуть змагатися за перемогу у кількох категоріях. Зокрема, обиратимуть найкращий документальний фільм. Також стрічки здобудуть премію за саундтрек, звук, оригінальну пісню, найкращого оператора, грим, зачіски, художника-постановника, дизайн костюмів, монтаж і візуальні спецефекти.

Переможців оголосять уже 15 березня. Церемонія відбудеться у Лос-Анджелесі. Проведе її американський комік Конан О'Браєн.

