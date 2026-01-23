Список номінантів на Оскар-2026 — які фільми можуть отримати премію

Фільми року — оголошено номінантів на Оскар-2026
Церемонія нагородження 98-ї премії Оскар-2026 відбудеться в ніч з 15 на 16 березня. Наразі вже оголошено номінантів, які претендуватимуть на перемогу.
Номінанти на Оскар-2026
Фільми про Україну, хоча й були представлені, номінацій не отримали. За рекордними 16 номінаціями лідирує стрічка "Грішники" Раяна Куглера.
У номінації "Найкращий фільм" представлені такі стрічки:
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Потяг у снах";
- "Таємний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники";
- "Буґонія";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "F1";
- "Одна битва за іншою".
Фільми будуть змагатися за перемогу у кількох категоріях. Зокрема, обиратимуть найкращий документальний фільм. Також стрічки здобудуть премію за саундтрек, звук, оригінальну пісню, найкращого оператора, грим, зачіски, художника-постановника, дизайн костюмів, монтаж і візуальні спецефекти.
Переможців оголосять уже 15 березня. Церемонія відбудеться у Лос-Анджелесі. Проведе її американський комік Конан О'Браєн.
