Головна Кіно Фільми року — оголошено номінантів на Оскар-2026

Фільми року — оголошено номінантів на Оскар-2026

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 08:43
Список номінантів на Оскар-2026 — які фільми можуть отримати премію
Премія Оскар. Фото: Reuters

Церемонія нагородження 98-ї премії Оскар-2026 відбудеться в ніч з 15 на 16 березня. Наразі вже оголошено номінантів, які претендуватимуть на перемогу.

Про це пише Variety.

Читайте також:

Номінанти на Оскар-2026

Фільми про Україну, хоча й були представлені, номінацій не отримали. За рекордними 16 номінаціями лідирує стрічка "Грішники" Раяна Куглера.

У номінації "Найкращий фільм" представлені такі стрічки:

  • "Франкенштейн";
  • "Гамнет";
  • "Потяг у снах";
  • "Таємний агент";
  • "Сентиментальна цінність";
  • "Грішники";
  • "Буґонія";
  • "Марті Супрім. Геній комбінацій";
  • "F1";
  • "Одна битва за іншою".

Фільми будуть змагатися за перемогу у кількох категоріях. Зокрема, обиратимуть найкращий документальний фільм. Також стрічки здобудуть премію за саундтрек, звук, оригінальну пісню, найкращого оператора, грим, зачіски, художника-постановника, дизайн костюмів, монтаж і візуальні спецефекти.

Переможців оголосять уже 15 березня. Церемонія відбудеться у Лос-Анджелесі. Проведе її американський комік Конан О'Браєн.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі фільми 2025 року. Оцінку дали глядачі.

Також ми розповідали про те, який серіал став найдорожчим в історії кіно. На створення витратили мільйони доларів.

фільм премія номінації Оскар 2026 фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
