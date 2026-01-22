Видео
Сериалы 90-х, которые пересматривают все — 3 культовые истории

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 22:00
3 сериала 90-х, которые актуальны до сих пор — их никогда не надоест пересматривать
Дженнифер Энистон в сериале "Друзья". Фото: кадр из видео

В 90-е вышло несколько сериалов, ставших культовыми. На этих лентах выросло целое поколение. Даже спустя годы они остаются актуальными и время от времени их хочется пересматривать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Культовые сериалы 90-х

"Друзья" (1994)

Этот сериал рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Моника, Чендлер, Рэйчел, Росс, Фиби и Джои строят отношения, пытаются достичь успеха в карьере и становятся настоящей семьей друг для друга. Они вместе проходят через взлеты и падения, встречают новые вызовы и справляются с личными проблемами. Сериал набрал популярность во всем мире и стал классикой комедийного жанра.

"Район Беверли-Хиллз" (1990)

Сериал рассказывает о жизни подростков в районе Беверли Хилс. Там живут состоятельные семьи. Молодежь проходит множество препятствий и преодолевает проблемы. Кто-то становится друзьями, а кто-то — самыми большими врагами. Каждый пытается найти свое место в обществе.

"Зачарованные" (1998)

Одна из героинь сериала возвращается в Сан-Франциско к старшим сестрам. Той же ночью женщины находят в доме своей бабушки колдовскую книгу. Они открывают в себе необычайные способности. Каждая имеет свой неповторимый дар. Жизнь Фиби, Пайпер и Прю наполняется загадками, а еще удивительными и опасными приключениями.

Напомним, ранее мы писали о том, какие популярные сериалы стоит наконец-то посмотреть. Они не зря стали любимчиками миллионов.

Также мы рассказывали интересные факты о сериале "Во все тяжкие". Этого не знают даже самые преданные фанаты.

сериал 90-е подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
