3 сериала 90-х, которые актуальны до сих пор — их никогда не надоест пересматривать

В 90-е вышло несколько сериалов, ставших культовыми. На этих лентах выросло целое поколение. Даже спустя годы они остаются актуальными и время от времени их хочется пересматривать.

Культовые сериалы 90-х

"Друзья" (1994)

Этот сериал рассказывает о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Моника, Чендлер, Рэйчел, Росс, Фиби и Джои строят отношения, пытаются достичь успеха в карьере и становятся настоящей семьей друг для друга. Они вместе проходят через взлеты и падения, встречают новые вызовы и справляются с личными проблемами. Сериал набрал популярность во всем мире и стал классикой комедийного жанра.

"Район Беверли-Хиллз" (1990)

Сериал рассказывает о жизни подростков в районе Беверли Хилс. Там живут состоятельные семьи. Молодежь проходит множество препятствий и преодолевает проблемы. Кто-то становится друзьями, а кто-то — самыми большими врагами. Каждый пытается найти свое место в обществе.

"Зачарованные" (1998)

Одна из героинь сериала возвращается в Сан-Франциско к старшим сестрам. Той же ночью женщины находят в доме своей бабушки колдовскую книгу. Они открывают в себе необычайные способности. Каждая имеет свой неповторимый дар. Жизнь Фиби, Пайпер и Прю наполняется загадками, а еще удивительными и опасными приключениями.

