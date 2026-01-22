Відео
Серіали 90-х, які досі передивляються усі — 3 культові історії

Дата публікації: 22 січня 2026 22:00
3 серіали 90-х, що актуальні досі — їх ніколи не набридне передивлятися
Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі". Фото: кадр з відео

У 90-ті вийшло кілька серіалів, що стали культовими. На цих стрічках виросло ціле покоління. Навіть через роки вони залишаються актуальними і час від часу їх хочеться передивлятися.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Культові серіали 90-х

"Друзі" (1994)

Цей серіал розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку. Моніка, Чендлер, Рейчел, Рос, Фібі та Джої будують стосунки, намагаються досягти успіху у кар'єрі та стають справжньою сім'єю одне для одного. Вони разом проходять через злети й падіння, зустрічають нові виклики та справляються з особистими проблемами. Серіал набрав популярності у всьому світі та став класикою комедійного жанру.

"Район Беверлі-Гіллз" (1990)

Серіал розповідає про життя підлітків в районі Беверлі Хілс. Там мешкають заможні сім'ї. Молодь проходить безліч перешкод та долає проблеми. Хтось стає друзями, а хтось — найбільшими ворогами. Кожен намагається знайти своє місце в суспільстві.

"Усі жінки — відьми" (1998)

Одна з героїнь серіалу повертається у Сан-Франциско до старших сестер. Тієї ж ночі жінки знаходять у будинку своєї бабусі чаклунську книжку. Вони відкривають у собі надзвичайні здібності. Кожна має свій неповторний дар. Життя Фібі, Пайпер та Прю сповнюється загадками, а ще дивовижними і небезпечними пригодами.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
