Україна
3 неперевершені фільми, що отримали найбільше Оскарів

3 неперевершені фільми, що отримали найбільше Оскарів

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 06:44
3 фільми, що отримали найбільше Оскарів в історії — найуспішніші стрічки
Чоловік тримає статуетку премії Оскар. Фото: Reuters

Оскар — найпрестижніша щорічна кінопремія США. Фільми, які отримали таке престижне визнання, вважають кращими з усіх стрічок.

Новини.LIVE розповідають про три фільми, які отримали найбільше таких нагород.

"Титанік" (1997) — 11 Оскарів

Фільм вийшов ще у 1997 році, однак досі залишається улюбленою мелодрамою багатьох глядачів. В центрі сюжету — перша та остання подорож грандіозного лайнера. На "Титаніку" знайомляться Роуз та Джек. Вони з абсолютно різних світів, однак майже миттєво закохуються одне в одного. Чудова історія кохання завершується трагічно через катастрофу. Фільм зібрав рекордну кількість нагород. Він отримав 11 Оскарів, зокрема, за найкращу режисуру, візуальні ефекти, декорації та костюми.

"Володар перснів: Повернення короля" (2003) — 11 Оскарів

Це заключна частина культової трилогії, що розповідає про боротьбу між злом і добром у вигаданому Середзем'ї. У третьому епізоді Фродо Торбин вже недалеко від своєї цілі, однак артефакт висмоктує з нього життєву енергію. Зрештою стається вирішальна битва, в якій беруть участь усі: люди, ельфи, маги і не тільки. Ця сага стала шедевральною. "Володар перснів: Повернення короля" здобув 11 Оскарів. Він виграв у всіх номінаціях, у яких був представлений.

"Бен-Гур" (1959) — 11 Оскарів

В центрі сюжету — історія заможного юдея Юда Бен-Гура, якого зраджує близький друг дитинства Мессала. Через неправдиве звинувачення у замаху на намісника Юду відправляють на каторгу на галери. Його рідні також потрапляють до в'язниці. Однак доля несподівано змінюється і Юду усиновлює римський полководець. Тепер він має на меті помститися та знайти сім'ю. "Бен-Гур" став першим фільмом, який отримав найбільше Оскарів в історії — 11.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
