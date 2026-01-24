Сериалы, которые станут вашими любимыми — 3 увлекательные новинки

Главная героиня сериала "Единственная". Фото: кадр из видео

В современном ритме жизни жалко тратить время на сериал, финал которого в итоге разочарует. К счастью, есть немало качественных лент, от которых невозможно оторваться.

Новини.LIVE публикуют подборку таких сериалов.

"Гевелий"

В 1993 году в Балтийском море тонет паром. Трагедия происходит во время сильного шторма. Из 64 человек, находившихся на борту, выживают только девять. Капитан, которого не было на судне, решает найти ответы на вопросы и установить справедливость, однако сталкивается с многочисленными испытаниями: коррупцией, халатностью и равнодушием.

"Единая"

Мир охватывает вирус постоянной радости. Главная героиня — популярная писательница Кэрол Стурка. Она становится одной из немногих, кто не поддался влиянию таинственного коллективного разума. Зато все становятся удивительно приятными и настолько улыбающимися, что аж зло берет. Кэрол решает выяснить, что именно произошло и как вернуть человечеству настоящие чувства.

"Все ее вина"

Главная героиня сериала Марисса воспитывает сына. Их жизнь вполне беззаботная и спокойная, однако в один момент меняется все. Женщина отпускает мальчика в гости к знакомому, но ребенок исчезает. Люди, которые живут по адресу, оставленному Майло, впервые слышат о детях. Марисса начинает поиски сына, постепенно раскрывая страшные тайны.

