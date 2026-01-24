Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Не сможете оторваться — 3 сериала с невероятным сюжетом

Не сможете оторваться — 3 сериала с невероятным сюжетом

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 11:48
Сериалы, которые станут вашими любимыми — 3 увлекательные новинки
Главная героиня сериала "Единственная". Фото: кадр из видео

В современном ритме жизни жалко тратить время на сериал, финал которого в итоге разочарует. К счастью, есть немало качественных лент, от которых невозможно оторваться.

Новини.LIVE публикуют подборку таких сериалов.

Реклама
Читайте также:

Самые интересные сериалы на вечер

"Гевелий"

В 1993 году в Балтийском море тонет паром. Трагедия происходит во время сильного шторма. Из 64 человек, находившихся на борту, выживают только девять. Капитан, которого не было на судне, решает найти ответы на вопросы и установить справедливость, однако сталкивается с многочисленными испытаниями: коррупцией, халатностью и равнодушием.

"Единая"

Мир охватывает вирус постоянной радости. Главная героиня — популярная писательница Кэрол Стурка. Она становится одной из немногих, кто не поддался влиянию таинственного коллективного разума. Зато все становятся удивительно приятными и настолько улыбающимися, что аж зло берет. Кэрол решает выяснить, что именно произошло и как вернуть человечеству настоящие чувства.

"Все ее вина"

Главная героиня сериала Марисса воспитывает сына. Их жизнь вполне беззаботная и спокойная, однако в один момент меняется все. Женщина отпускает мальчика в гости к знакомому, но ребенок исчезает. Люди, которые живут по адресу, оставленному Майло, впервые слышат о детях. Марисса начинает поиски сына, постепенно раскрывая страшные тайны.

Напомним, ранее мы публиковали подборку лучших фильмов ужасов. От этих лент кровь в жилах стынет в жилах.

Также мы рассказывали о том, какой фильм стал самым популярным в мире. Мало кто его не посмотрел.

сериал мини-сериал детективные сериалы подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации