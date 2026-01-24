Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Не зможете відірватися — 3 серіали з неймовірним сюжетом

Не зможете відірватися — 3 серіали з неймовірним сюжетом

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 11:48
Серіали, які стануть вашими улюбленими — 3 захопливі новинки
Головна героїня серіалу "Єдина". Фото: кадр з відео

У сучасному ритмі життя шкода витрачати час на серіал, фінал якого зрештою розчарує. На щастя, є чимало якісних стрічок, від яких неможливо відірватися.

Новини.LIVE публікують добірку таких серіалів.

Реклама
Читайте також:

Найцікавіші серіали на вечір

"Гевелій"

У 1993 році у Балтійському морі тоне паром. Трагедія стається під час сильного шторму. З 64 людей, які перебували на борту, виживають лише дев'ятеро. Капітан, якого не було на судні, вирішує знайти відповіді на питання та встановити справедливість, однак зіштовхується з численними випробуваннями: корупцією, недбалістю та байдужістю.

"Єдина"

Світ охоплює вірус постійної радості. Головна героїня — популярна письменниця Керол Стурка. Вона стає однією з небагатьох, хто не піддався впливу таємничого колективного розуму. Натомість усі стають напрочуд приємними та настільки усміхненими, що аж зло бере. Керол вирішує з'ясувати, що саме сталося та як повернути людству справжні почуття.

"Все її вина"

Головна героїня серіалу Марісса виховує сина. Їхнє життя цілком безтурботне та спокійне, однак в один момент змінюється усе. Жінка відпускає хлопчика у гості до знайомого, але дитина зникає. Люди, які живуть за адресою, залишеною Майло, вперше чують про дітей. Марісса починає пошуки сина, поступово розкриваючи страшні таємниці.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку кращих фільмів жахів. Від цих стрічок кров у жилах стигне.

Також ми розповідали про те, який фільм став найпопулярнішим у світі. Мало хто його не подивився.

серіал міні-серіал детективні серіали добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації