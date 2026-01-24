Серіали, які стануть вашими улюбленими — 3 захопливі новинки

Головна героїня серіалу "Єдина". Фото: кадр з відео

У сучасному ритмі життя шкода витрачати час на серіал, фінал якого зрештою розчарує. На щастя, є чимало якісних стрічок, від яких неможливо відірватися.

Новини.LIVE публікують добірку таких серіалів.

Найцікавіші серіали на вечір

"Гевелій"

У 1993 році у Балтійському морі тоне паром. Трагедія стається під час сильного шторму. З 64 людей, які перебували на борту, виживають лише дев'ятеро. Капітан, якого не було на судні, вирішує знайти відповіді на питання та встановити справедливість, однак зіштовхується з численними випробуваннями: корупцією, недбалістю та байдужістю.

"Єдина"

Світ охоплює вірус постійної радості. Головна героїня — популярна письменниця Керол Стурка. Вона стає однією з небагатьох, хто не піддався впливу таємничого колективного розуму. Натомість усі стають напрочуд приємними та настільки усміхненими, що аж зло бере. Керол вирішує з'ясувати, що саме сталося та як повернути людству справжні почуття.

"Все її вина"

Головна героїня серіалу Марісса виховує сина. Їхнє життя цілком безтурботне та спокійне, однак в один момент змінюється усе. Жінка відпускає хлопчика у гості до знайомого, але дитина зникає. Люди, які живуть за адресою, залишеною Майло, вперше чують про дітей. Марісса починає пошуки сина, поступово розкриваючи страшні таємниці.

