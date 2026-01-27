Відео
Головна Кіно Серіали 2000-х, що досі популярні — 5 культових історій

Серіали 2000-х, що досі популярні — 5 культових історій

Дата публікації: 27 січня 2026 04:58
5 захопливих серіалів 2000-х, які не набридають — культові історії
Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто". Фото: кадр з відео

Деякі серіали 2000-х досі залишаються актуальними. Ці історії здобули прихильність мільйонів людей з усього світу та стали культовими.

Новини.LIVE публікують добірку таких стрічок.

Читайте також:

Які серіали 2000-х стали культовими

"Загублені" (2004)

Літак, що прямував у Лос-Анджелес, потрапив у авіакатастрофу. 48 пасажирів дивом вижили й опинилися на безлюдному острові. Тепер вони виживають в умовах дикої природи. Кожен герой має свою історію та внутрішній конфлікт.

"Секс і місто" (1998)

Сюжет серіалу розгортається навколо головних героїнь — Керрі, Шарлотти, Міранди й Саманти. Жінки — кращі подруги, що живуть у Нью-Йорку та постійно говорять про кохання і стосунки. Цей серіал не лише про романтику, а й про щиру дружбу та підтримку.

"Відчайдушні домогосподарки" (2004)

У серіалі показано життя мешканців американського передмістя без прикрас. Чотири головні героїні — домогосподарки, які намагаються побудувати щасливе життя та виправити помилки минулого. Кожна з них має свою історію.

"Дівчата Гілмор" (2000)

Лорелай Ґілмор живе з шістнадцятирічною донькою Рорі у маленькому містечку Старз Холлоу. Вони — більше, ніж мати і донька. Лорелай і Рорі нагадують справжніх подруг, які здатні ділитися одна з одною абсолютно усім.

"Пліткарка" (2007)

Життя багатих підлітків Верхнього Іст-Сайду сфокусоване на статусі, репутації та грошах. Однак кожен їхній крок стає відомим через таємничу "пліткарку". Вона знає усе про всіх та ламає плани підлітків.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку кращих трилерів 2025 року. Вони підкорили глядачів цікавим сюжетом.

Також ми розповідали про те, які фільми з Джимом Керрі варто подивитися. Ці стрічки ніколи не набриднуть.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
