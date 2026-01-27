5 захопливих серіалів 2000-х, які не набридають — культові історії

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто". Фото: кадр з відео

Деякі серіали 2000-х досі залишаються актуальними. Ці історії здобули прихильність мільйонів людей з усього світу та стали культовими.

Які серіали 2000-х стали культовими

"Загублені" (2004)

Літак, що прямував у Лос-Анджелес, потрапив у авіакатастрофу. 48 пасажирів дивом вижили й опинилися на безлюдному острові. Тепер вони виживають в умовах дикої природи. Кожен герой має свою історію та внутрішній конфлікт.

"Секс і місто" (1998)

Сюжет серіалу розгортається навколо головних героїнь — Керрі, Шарлотти, Міранди й Саманти. Жінки — кращі подруги, що живуть у Нью-Йорку та постійно говорять про кохання і стосунки. Цей серіал не лише про романтику, а й про щиру дружбу та підтримку.

"Відчайдушні домогосподарки" (2004)

У серіалі показано життя мешканців американського передмістя без прикрас. Чотири головні героїні — домогосподарки, які намагаються побудувати щасливе життя та виправити помилки минулого. Кожна з них має свою історію.

"Дівчата Гілмор" (2000)

Лорелай Ґілмор живе з шістнадцятирічною донькою Рорі у маленькому містечку Старз Холлоу. Вони — більше, ніж мати і донька. Лорелай і Рорі нагадують справжніх подруг, які здатні ділитися одна з одною абсолютно усім.

"Пліткарка" (2007)

Життя багатих підлітків Верхнього Іст-Сайду сфокусоване на статусі, репутації та грошах. Однак кожен їхній крок стає відомим через таємничу "пліткарку". Вона знає усе про всіх та ламає плани підлітків.

