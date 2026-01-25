Відео
Кіно 3 найкращі фільми з Джимом Керрі, які ніколи не набриднуть

Дата публікації: 25 січня 2026 21:35
Кращі фільми з Джимом Керрі — 3 стрічки, які захочеться передивлятися
Джим Керрі у ролі Брюса Нолана. Фото: кадр з відео

Джим Керрі — один з найбільш популярних голлівудських акторів. Він полюбився глядачам завдяки низці комедійних ролей. Фільми з ним стали культовими та ніколи не набридають.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі фільми з Джимом Керрі

"Вічне сяйво чистого розуму" (2004)

Двоє колишніх партнерів вирішують скористатися новою популярною технологією та стерти пам'ять. Після розставання Джоел та Клементина хочуть повністю викреслити одне одного зі свого життя. Однак під час процедури чоловік розуміє, що не хоче забувати кохану. Він намагається приховати у підсвідомості хоча б краплинку спогадів про неї. Згодом Джоел та Клементина знову зустрічають одне одного та відчувають дивовижний зв'язок. Ця драма з елементами фантастики сподобається любителям легкого романтичного кіно.

"Шоу Трумена" (1998)

Життя головного героя Трумена Бербанка здається звичайним та посереднім. Він має люблячу дружину, стабільну роботу та друзів. Однак все це — лише декорації. Чоловік навіть не здогадується, що його сім'я, друзі та колеги — це лише актори, як і сам він. За життям Трумена постійно стежать глядачі. Згодом чоловік починає підозрювати, що щось не так. Він розкриває обман, що супроводжував його протягом усього життя, однак вирватися з цієї пастки не так уже й легко. "Шоу Трумена" — драма з елементами комедії, яку варто подивитися усім.

"Брюс Всемогутній" (2003)

Молодий популярний журналіст радує глядачів цікавими і смішними сюжетами. Він прагне досягнути успіху у кар'єрі, однак часто стає жертвою власного песимізму. Одного разу після низки чергових невдач, Брюс потрапляє в покинутий старий будинок. Він зустрічається там з самим Богом, погоджується працювати замість нього та отримує особливі сили. Однак така робота виявляється не з легких. "Брюс Всемогутній" — фантастична комедія, що сподобається багатьом.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми, які зняли на одній локації. Попри це вони здобули шалену популярність.

Також ми розповідали про серіали, які захочеться передивитися. Вони стали улюбленцями мільйонів.

актори поради Джим Керрі добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
