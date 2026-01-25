Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 3 лучших фильма с Джимом Керри, которые никогда не наскучат

3 лучших фильма с Джимом Керри, которые никогда не наскучат

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 21:35
Лучшие фильмы с Джимом Керри — 3 ленты, которые захочется пересматривать
Джим Керри в роли Брюса Нолана. Фото: кадр из видео

Джим Керри — один из наиболее популярных голливудских актеров. Он полюбился зрителям благодаря ряду комедийных ролей. Фильмы с ним стали культовыми и никогда не надоедают.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие фильмы с Джимом Керри

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

Двое бывших партнеров решают воспользоваться новой популярной технологией и стереть память. После расставания Джоэл и Клементина хотят полностью вычеркнуть друг друга из своей жизни. Однако во время процедуры мужчина понимает, что не хочет забывать любимую. Он пытается скрыть в подсознании хотя бы капельку воспоминаний о ней. Впоследствии Джоэл и Клементина снова встречают друг друга и чувствуют удивительную связь. Эта драма с элементами фантастики понравится любителям легкого романтического кино.

"Шоу Трумэна" (1998)

Жизнь главного героя Трумена Бербанка кажется обычной и посредственной. Он имеет любящую жену, стабильную работу и друзей. Однако все это — лишь декорации. Мужчина даже не догадывается, что его семья, друзья и коллеги — это лишь актеры, как и сам он. За жизнью Трумена постоянно следят зрители. Впоследствии мужчина начинает подозревать, что что-то не так. Он раскрывает обман, сопровождавший его на протяжении всей жизни, однако вырваться из этой ловушки не так уж и легко. "Шоу Трумена" — драма с элементами комедии, которую стоит посмотреть всем.

"Брюс Всемогущий" (2003)

Молодой популярный журналист радует зрителей интересными и смешными сюжетами. Он стремится достичь успеха в карьере, однако часто становится жертвой собственного пессимизма. Однажды после череды очередных неудач, Брюс попадает в заброшенный старый дом. Он встречается там с самим Богом, соглашается работать вместо него и получает особые силы. Однако эта работа оказывается не из легких. "Брюс Всемогущий" — фантастическая комедия, которая понравится многим.

Напомним, ранее мы писали о фильмах, которые сняли на одной локации. Несмотря на это они получили бешеную популярность.

Также мы рассказывали о сериалах, которые захочется пересмотреть. Они стали любимцами миллионов.

актеры советы Джим Керри подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации