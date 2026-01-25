Лучшие фильмы с Джимом Керри — 3 ленты, которые захочется пересматривать

Джим Керри в роли Брюса Нолана. Фото: кадр из видео

Джим Керри — один из наиболее популярных голливудских актеров. Он полюбился зрителям благодаря ряду комедийных ролей. Фильмы с ним стали культовыми и никогда не надоедают.

Лучшие фильмы с Джимом Керри

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

Двое бывших партнеров решают воспользоваться новой популярной технологией и стереть память. После расставания Джоэл и Клементина хотят полностью вычеркнуть друг друга из своей жизни. Однако во время процедуры мужчина понимает, что не хочет забывать любимую. Он пытается скрыть в подсознании хотя бы капельку воспоминаний о ней. Впоследствии Джоэл и Клементина снова встречают друг друга и чувствуют удивительную связь. Эта драма с элементами фантастики понравится любителям легкого романтического кино.

"Шоу Трумэна" (1998)

Жизнь главного героя Трумена Бербанка кажется обычной и посредственной. Он имеет любящую жену, стабильную работу и друзей. Однако все это — лишь декорации. Мужчина даже не догадывается, что его семья, друзья и коллеги — это лишь актеры, как и сам он. За жизнью Трумена постоянно следят зрители. Впоследствии мужчина начинает подозревать, что что-то не так. Он раскрывает обман, сопровождавший его на протяжении всей жизни, однако вырваться из этой ловушки не так уж и легко. "Шоу Трумена" — драма с элементами комедии, которую стоит посмотреть всем.

"Брюс Всемогущий" (2003)

Молодой популярный журналист радует зрителей интересными и смешными сюжетами. Он стремится достичь успеха в карьере, однако часто становится жертвой собственного пессимизма. Однажды после череды очередных неудач, Брюс попадает в заброшенный старый дом. Он встречается там с самим Богом, соглашается работать вместо него и получает особые силы. Однако эта работа оказывается не из легких. "Брюс Всемогущий" — фантастическая комедия, которая понравится многим.

