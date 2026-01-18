Необычные хобби знаменитостей — интересные варианты для развлечений, что удивят всех

Необычные хобби актеров и актрис — чем увлекаются мировые звезды
Некоторые мировые знаменитости имеют хобби, которые многим кажутся странными. Это необычные увлечения, которые иногда обходятся актерам в тысячи долларов.
Необычные хобби знаменитых актеров
Марго Робби
Актриса увлекается татуировками. Она обожает набивать рисунки на теле других людей. В общем Робби сделала уже около 50 работ. Однако после неудачного тату на свадьбе подруги знаменитость поставила увлечение на паузу.
Анджелина Джоли
Мировая знаменитость обожает ножи. Она умеет метать холодное оружие и коллекционирует его. Некоторые из экземпляров, которые имеет Джоли, стоят более 20 тысяч долларов.
Леонардо Ди Каприо
Актер обожает гончарство. Такое увлечение он разделяет с Брэдом Питтом, который имеет собственную скульптурную студию.
Джулия Робертс
Актриса обожает вязать. Она часто носит с собой нитки, чтобы заниматься любимым хобби в свободное от работы время. Такое увлечение она передала и Кэмерон Диас.
Вин Дизель
Знаменитый актер обожает настольную игру "Подземелья и драконы", которая заключается в импровизации. Такое необычное увлечение Вин Дизеля растрогало поклонников.
Кэмерон Диаз
Актриса просто обожает кататься на сноуборде. От такого увлечения знаменитость получает заряд бодрости и адреналина. Кэмерон Диаз называет пребывание на склонах лучшим ощущением в мире.
Увлечения актеров изрядно удивили поклонников. Каждое хобби по-новому раскрыло голливудских звезд.
