Необычные хобби знаменитостей — интересные варианты для развлечений, что удивят всех

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Instagram

Некоторые мировые знаменитости имеют хобби, которые многим кажутся странными. Это необычные увлечения, которые иногда обходятся актерам в тысячи долларов.

Необычные хобби знаменитых актеров

Марго Робби

Актриса увлекается татуировками. Она обожает набивать рисунки на теле других людей. В общем Робби сделала уже около 50 работ. Однако после неудачного тату на свадьбе подруги знаменитость поставила увлечение на паузу.

Марго Робби. Фото: Instagram

Анджелина Джоли

Мировая знаменитость обожает ножи. Она умеет метать холодное оружие и коллекционирует его. Некоторые из экземпляров, которые имеет Джоли, стоят более 20 тысяч долларов.

Анджелина Джоли. Фото: Instagram

Леонардо Ди Каприо

Актер обожает гончарство. Такое увлечение он разделяет с Брэдом Питтом, который имеет собственную скульптурную студию.

Леонардо Ди Каприо. Фото: Instagram

Джулия Робертс

Актриса обожает вязать. Она часто носит с собой нитки, чтобы заниматься любимым хобби в свободное от работы время. Такое увлечение она передала и Кэмерон Диас.

Джулия Робертс. Фото: Instagram

Вин Дизель

Знаменитый актер обожает настольную игру "Подземелья и драконы", которая заключается в импровизации. Такое необычное увлечение Вин Дизеля растрогало поклонников.

Вин Дизель. Фото: Instagram

Кэмерон Диаз

Актриса просто обожает кататься на сноуборде. От такого увлечения знаменитость получает заряд бодрости и адреналина. Кэмерон Диаз называет пребывание на склонах лучшим ощущением в мире.

Кэмерон Диаз. Фото: Instagram

Увлечения актеров изрядно удивили поклонников. Каждое хобби по-новому раскрыло голливудских звезд.

Также мы рассказывали о том, какие голливудские звезды случайно стали знаменитыми. Они не задумывались о карьере актеров.