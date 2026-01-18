Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Необычные хобби актеров и актрис — чем увлекаются мировые звезды

Необычные хобби актеров и актрис — чем увлекаются мировые звезды

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 16:47
Необычные хобби знаменитостей — интересные варианты для развлечений, что удивят всех
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Instagram

Некоторые мировые знаменитости имеют хобби, которые многим кажутся странными. Это необычные увлечения, которые иногда обходятся актерам в тысячи долларов.

Сообщение об этом опубликовали на странице MEGOGO в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Необычные хобби знаменитых актеров

Марго Робби

Актриса увлекается татуировками. Она обожает набивать рисунки на теле других людей. В общем Робби сделала уже около 50 работ. Однако после неудачного тату на свадьбе подруги знаменитость поставила увлечение на паузу.

Дивні захоплення відомих акторів
Марго Робби. Фото: Instagram

Анджелина Джоли

Мировая знаменитость обожает ножи. Она умеет метать холодное оружие и коллекционирует его. Некоторые из экземпляров, которые имеет Джоли, стоят более 20 тысяч долларов.

Дивні захоплення відомих акторів
Анджелина Джоли. Фото: Instagram

Леонардо Ди Каприо

Актер обожает гончарство. Такое увлечение он разделяет с Брэдом Питтом, который имеет собственную скульптурную студию.

Дивні захоплення відомих акторів
Леонардо Ди Каприо. Фото: Instagram

Джулия Робертс

Актриса обожает вязать. Она часто носит с собой нитки, чтобы заниматься любимым хобби в свободное от работы время. Такое увлечение она передала и Кэмерон Диас.

Дивні захоплення відомих акторів
Джулия Робертс. Фото: Instagram

Вин Дизель

Знаменитый актер обожает настольную игру "Подземелья и драконы", которая заключается в импровизации. Такое необычное увлечение Вин Дизеля растрогало поклонников.

Дивні захоплення відомих акторів
Вин Дизель. Фото: Instagram

Кэмерон Диаз

Актриса просто обожает кататься на сноуборде. От такого увлечения знаменитость получает заряд бодрости и адреналина. Кэмерон Диаз называет пребывание на склонах лучшим ощущением в мире.

Дивні захоплення відомих акторів
Кэмерон Диаз. Фото: Instagram

Увлечения актеров изрядно удивили поклонников. Каждое хобби по-новому раскрыло голливудских звезд.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из актеров сериала "Очень странные дела" имеет украинское происхождение. Семья знаменитости родом из Харькова.

Также мы рассказывали о том, какие голливудские звезды случайно стали знаменитыми. Они не задумывались о карьере актеров.

хобби актеры актриса интересные факты
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации