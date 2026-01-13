Известные актеры, которые всю жизнь проведут за решеткой — почему попали в тюрьму

Актер Дэнни Мастерсон. Фото: кадр из видео

Некоторые актеры несмотря на популярность и славу оказались за решеткой. Они совершили преступления, за которые получили справедливое наказание.

Об этом пишет РБК-Україна.

Дэнни Мастерсон

Актер сыграл в фильме "Всегда говори "Да" с Джимом Керри, и сериалах "Чуваки на работе" и "Ранчо". В 2023 году его признали виновным в насилии над двумя женщинами. Преступления произошли еще в начале 2000-х. Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам заключения.

Дэнни Мастерсон. Фото: кадр из видео

Майкл Джейс

Актер снимался в сериале "Звездный путь: Глубокий космос 9" и фильмах "Форрест Гамп" и "Ночи в стиле буги". В 2014 году Майкл Джейс на глазах у сыновей убил свою жену. В 53 года актер получил приговор — 40-летний срок заключения.

Майкл Джейс. Фото: кадр из видео

Джо Сон

Актер снялся в культовой комедии "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка". В 2011 году Джо Сона признали виновным в преступлении. Он похитил, избил и совершил насилие над женщиной. Актера приговорили к пожизненному заключению.

Джо Сон. Фото: кадр из видео

Райан Грэнтэм

Актер известен ролями в фильмах "Имаджинариум доктора Парнаса", "Дневник слабака", а также в сериалах "Сверхъестественное" и "Ривердейл". В 2020 году Грэнтэм убил собственную мать и планировал покушение на премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 26-летнего актера приговорили к пожизненному заключению.

Райан Грэнтэм. Фото: кадр из видео

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн — известный продюсер, который был причастен к съемкам "Криминального чтива", "Властелина колец", "Влюбленного Шекспира" и не только. Кроме того, он и сам снимался в кино в качестве актера. В 2017 году шесть женщин подали иск против Вайнштейна, обвиняя его в насилии. Его осудили на 23 года заключения. А в 2022 году он получил дополнительный 16-летний срок.

Харви Вайнштейн. Фото: Reuters

