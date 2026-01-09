Какие актеры достигли успеха в зрелом возрасте — прославились на старости

Актриса Гленн Клоуз. Фото: Reuters

Настоящий успех способен прийти как в молодости, так и в старости. Это доказывают звезды киноиндустрии, которые получили всемирное признание в зрелом возрасте.

Какие актеры стали знаменитыми в зрелом возрасте

Бен Кингсли

Актер начал свою карьеру еще в 20 лет, несмотря на это достичь настоящего признания ему удалось аж в 59 лет. Именно в этом возрасте Бен Кингсли получил премию "Оскар", которая считается самой престижной в киноиндустрии. Сейчас актеру 82 года, однако он продолжает сниматься во всемирно известных фильмах и сериалах, среди них: "Обитатели холмов", "Предприятие "Божий дар", "Клуб убийства по четвергам" и другие популярные ленты.

Актер Бен Кингсли. Фото: Instagram

Брайан Крэнстон

Актер получил престижную премию "Золотой глобус" в 58 лет. Он стал популярным благодаря исполнению роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие". После триумфа Крэнстон стал любимцем молодого поколения. Сейчас актеру 69 лет. Он продолжает строить карьеру в кино. Среди популярных лент, в которых Крэнстон проявил актерский талант: "События прошлой недели с Джоном Оливером", "Электрические сны Филипа К. Дика" и "Остров собак".

Актер Брайан Крэнстон. Фото: Instagram

Гленн Клоуз

Актриса начала свою сценическую карьеру в 26 лет, выступая в театре, однако настоящее признание получила уже в зрелом возрасте. Клоуз начала сниматься в кино в 35 лет. Сейчас она имеет рекордное количество номинаций на премию "Оскар". Знаменитости 78 лет и зрители обожают видеть ее в кадре. Клоуз снялась в популярных лентах "Ножи наголо 3: Проснись, покойник", "Трое с небес: Истории Аркадии", "101 далматинец", "101 далматинец".

Гленн Клоуз. Фото: Instagram

Эти актеры доказывают, что возраст не может стать помехой успеху. Харизма, амбиции и талант — вот главные условия для триумфа.

