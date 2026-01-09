Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 3 актори, які стали всесвітньо відомими у зрілому віці

3 актори, які стали всесвітньо відомими у зрілому віці

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 22:44
Які актори досягнули успіху у зрілому віці — прославилися на старості
Акторка Гленн Клоуз. Фото: Reuters

Справжній успіх здатен прийти як у молодості, так й у старості. Це доводять зірки кіноіндустрії, які здобули всесвітнє визнання у зрілому віці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які актори стали знаменитими у зрілому віці

Бен Кінгслі

Актор розпочав свою кар'єру ще у 20 років, попри це досягти справжнього визнання йому вдалося аж у 59 років. Саме в цьому віці Бен Кінгслі отримав премію "Оскар", яка вважається найпрестижнішою у кіноіндустрії. Зараз акторові 82 роки, однак він продовжує зніматися у всесвітньо відомих фільмах та серіалах, серед них: "Мешканці пагорбів", "Підприємство "Божий дар", "Клуб убивства по четвергах" та інші популярні стрічки.

Які актори стали відомими у старості
Актор Бен Кінгслі. Фото: Instagram

Браян Кренстон

Актор отримав престижну премію "Золотий глобус" у 58 років. Він став популярним завдяки виконанню ролі Волтера Вайта в серіалі "Пуститися берега". Після тріумфу Кренстон став улюбленцем молодого покоління. Зараз акторові 69 років. Він продовжує будувати кар'єру у кіно. Серед популярних стрічок, в яких Кренстон проявив акторський талант: "Події минулого тижня з Джоном Олівером", "Електричні сни Філіпа К. Діка" та "Острів собак".

Які актори стали відомими у старості
Актор Браян Кренстон. Фото: Instagram

Гленн Клоуз

Акторка розпочала свою сценічну кар'єру у 26 років, виступаючи у театрі, однак справжнє визнання отримала вже у зрілому віці. Клоуз почала зніматися у кіно в 35 років. Нині вона має рекордну кількість номінацій на премію "Оскар". Зараз знаменитості 78 років і глядачі обожнюють бачити її у кадрі. Клоуз знялася у популярних стрічках "Ножі наголо 3: Прокинься, покійнику", "Троє з небес: Історії Аркадії", "101 далматинець".

Які актори стали відомими у старості
Гленн Клоуз. Фото: Instagram

Ці актори доводять, що вік не може стати на заваді успіху. Харизма, амбіції та талант — ось головні умови для тріумфу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми мають вийти у 2026 році. На ці прем'єри чекають усі.

Також ми розповідали про те, чим завершився культовий серіал "Дивні дива". Сценаристи дали пояснення.

фільм серіал знаменитості актори зірки
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації