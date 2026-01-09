Які актори досягнули успіху у зрілому віці — прославилися на старості

Акторка Гленн Клоуз. Фото: Reuters

Справжній успіх здатен прийти як у молодості, так й у старості. Це доводять зірки кіноіндустрії, які здобули всесвітнє визнання у зрілому віці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Які актори стали знаменитими у зрілому віці

Бен Кінгслі

Актор розпочав свою кар'єру ще у 20 років, попри це досягти справжнього визнання йому вдалося аж у 59 років. Саме в цьому віці Бен Кінгслі отримав премію "Оскар", яка вважається найпрестижнішою у кіноіндустрії. Зараз акторові 82 роки, однак він продовжує зніматися у всесвітньо відомих фільмах та серіалах, серед них: "Мешканці пагорбів", "Підприємство "Божий дар", "Клуб убивства по четвергах" та інші популярні стрічки.

Актор Бен Кінгслі. Фото: Instagram

Браян Кренстон

Актор отримав престижну премію "Золотий глобус" у 58 років. Він став популярним завдяки виконанню ролі Волтера Вайта в серіалі "Пуститися берега". Після тріумфу Кренстон став улюбленцем молодого покоління. Зараз акторові 69 років. Він продовжує будувати кар'єру у кіно. Серед популярних стрічок, в яких Кренстон проявив акторський талант: "Події минулого тижня з Джоном Олівером", "Електричні сни Філіпа К. Діка" та "Острів собак".

Актор Браян Кренстон. Фото: Instagram

Гленн Клоуз

Акторка розпочала свою сценічну кар'єру у 26 років, виступаючи у театрі, однак справжнє визнання отримала вже у зрілому віці. Клоуз почала зніматися у кіно в 35 років. Нині вона має рекордну кількість номінацій на премію "Оскар". Зараз знаменитості 78 років і глядачі обожнюють бачити її у кадрі. Клоуз знялася у популярних стрічках "Ножі наголо 3: Прокинься, покійнику", "Троє з небес: Історії Аркадії", "101 далматинець".

Гленн Клоуз. Фото: Instagram

Ці актори доводять, що вік не може стати на заваді успіху. Харизма, амбіції та талант — ось головні умови для тріумфу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми мають вийти у 2026 році. На ці прем'єри чекають усі.

Також ми розповідали про те, чим завершився культовий серіал "Дивні дива". Сценаристи дали пояснення.