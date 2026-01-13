Відео
Україна
Відео

Головна Кіно 5 відомих акторів, які решту життя проведуть за ґратами

5 відомих акторів, які решту життя проведуть за ґратами

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:35
Відомі актори, які все життя проведуть за ґратами — чому потрапили у в'язницю
Актор Денні Мастерсон. Фото: кадр з відео

Деякі актори попри популярність та славу опинилися за ґратами. Вони вчинили злочини, за які отримали справедливе покарання.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Кінозірки, які решту життя проведуть за ґратами

Денні Мастерсон

Актор зіграв у фільмі "Завжди кажи "Так" із Джимом Керрі, та серіалах "Чуваки на роботі" та "Ранчо". У 2023 році його визнали винним у насильстві над двома жінками. Злочини сталися ще на початку 2000-х. Денні Мастерсона засудили до 30 років ув'язнення.

Які актори потрапили у в'язницю на довго
Денні Мастерсон. Фото: кадр з відео

Майкл Джейс

Актор знімався у серіалі "Зоряний шлях: Глибокий космос 9" та фільмах "Форрест Гамп" і "Ночі в стилі бугі". У 2014 році Майкл Джейс на очах у синів вбив свою дружину. У 53 роки актор отримав вирок — 40-річний термін ув'язнення.

Які актори потрапили у в'язницю на довго
Майкл Джейс. Фото: кадр з відео

Джо Сон

Актор знявся у культовій комедії "Остін Пауерс: Міжнародна людина-загадка". У 2011 році Джо Сона визнали винним у злочині. Він викрав, побив та вчинив насильство над жінкою. Актора засудили до довічного ув'язнення.

Які актори потрапили у в'язницю на довго
Джо Сон. Фото: кадр з відео

Раян Грентем

Актор відомий ролями у фільмах "Імаджинаріум доктора Парнаса", "Щоденник слабака", а також у серіалах "Надприродне" та "Рівердейл". У 2020 році Грентем вбив власну матір та планував замах на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. 26-річного актора засудили до довічного ув'язнення.

Які актори потрапили у в'язницю на довго
Раян Грентем. Фото: кадр з відео

Гарві Вайнштейн

Гарві Вайнштейн — відомий продюсер, що був причетний до зйомок "Кримінального чтива", "Володара перснів", "Закоханого Шекспіра" й не тільки. Крім того, він й сам знімався у кіно в якості актора. У 2017 році шість жінок подали позов проти Вайнштейна, звинувачуючи його у насильстві. Його засудили на 23 роки ув'язнення. А у 2022 році він отримав додатковий 16-річний термін.

Які актори потрапили у в'язницю на довго
Гарві Вайнштейн. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які актори стали відомими у зрілому віці. Вони йшли до слави все своє життя.

Також ми розповідали про те, хто з голлівудських акторів випадково став знаменитим. Ці зірки й не думали про кінокар'єру.

суд в'язниця ув'язнені актори цікаві факти
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
