Незвичні хобі знаменитостей — цікаві варіанти для розваг, що здивують усіх

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Instagram

Деякі світові знаменитості мають хобі, які багатьом здаються дивними. Це незвичні захоплення, що подекуди обходяться акторам у тисячі доларів.

Незвичні хобі знаменитих акторів

Марго Роббі

Акторка захоплюється татуюваннями. Вона обожнює набивати малюнки на тілі інших людей. Загалом Роббі зробила вже близько 50 робіт. Однак після невдалого тату на весіллі подруги знаменитість поставила захоплення на паузу.

Марго Роббі. Фото: Instagram

Анджеліна Джолі

Світова знаменитість обожнює ножі. Вона вміє метати холодну зброю та колекціонує її. Деякі з екземплярів, які має Джолі, коштують понад 20 тисяч доларів.

Анджеліна Джолі. Фото: Instagram

Леонардо Ді Капріо

Актор обожнює гончарство. Таке захоплення він розділяє з Бредом Піттом, який має власну скульптурну студію.

Леонардо Ді Капріо. Фото: Instagram

Джулія Робертс

Акторка обожнює в'язати. Вона часто носить із собою нитки, аби займатися улюбленим хобі у вільний від роботи час. Таке захоплення вона передала й Кемерон Діас.

Джулія Робертс. Фото: Instagram

Він Дізель

Знаменитий актор обожнює настільну гру "Підземелля та дракони", яка полягає в імпровізації. Таке незвичне захоплення Він Дізеля зворушило прихильників.

Він Дізель. Фото: Instagram

Кемерон Діаз

Акторка просто обожнює кататися на сноуборді. Від такого захоплення знаменитість отримує заряд бадьорості та адреналіну. Кемерон Діаз називає перебування на схилах найкращим відчуттям у світі.

Кемерон Діаз. Фото: Instagram

Захоплення акторів неабияк здивували прихильників. Кожне хобі по-новому розкрило голлівудських зірок.

Також ми розповідали про те, які голлівудські зірки випадково стали знаменитими. Вони не задумувалися про кар'єру акторів.