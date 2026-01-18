Відео
Головна Кіно Незвичні хобі акторів та акторок — чим захоплюються світові зірки

Незвичні хобі акторів та акторок — чим захоплюються світові зірки

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 16:47
Незвичні хобі знаменитостей — цікаві варіанти для розваг, що здивують усіх
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Instagram

Деякі світові знаменитості мають хобі, які багатьом здаються дивними. Це незвичні захоплення, що подекуди обходяться акторам у тисячі доларів.

Допис про це опублікували на сторінці MEGOGO в Instagram.

Читайте також:

Незвичні хобі знаменитих акторів

Марго Роббі

Акторка захоплюється татуюваннями. Вона обожнює набивати малюнки на тілі інших людей. Загалом Роббі зробила вже близько 50 робіт. Однак після невдалого тату на весіллі подруги знаменитість поставила захоплення на паузу.

Дивні захоплення відомих акторів
Марго Роббі. Фото: Instagram

Анджеліна Джолі

Світова знаменитість обожнює ножі. Вона вміє метати холодну зброю та колекціонує її. Деякі з екземплярів, які має Джолі, коштують понад 20 тисяч доларів.

Дивні захоплення відомих акторів
Анджеліна Джолі. Фото: Instagram

Леонардо Ді Капріо

Актор обожнює гончарство. Таке захоплення він розділяє з Бредом Піттом, який має власну скульптурну студію.

Дивні захоплення відомих акторів
Леонардо Ді Капріо. Фото: Instagram

Джулія Робертс

Акторка обожнює в'язати. Вона часто носить із собою нитки, аби займатися улюбленим хобі у вільний від роботи час. Таке захоплення вона передала й Кемерон Діас.

Дивні захоплення відомих акторів
Джулія Робертс. Фото: Instagram

Він Дізель

Знаменитий актор обожнює настільну гру "Підземелля та дракони", яка полягає в імпровізації. Таке незвичне захоплення Він Дізеля зворушило прихильників.

Дивні захоплення відомих акторів
Він Дізель. Фото: Instagram

Кемерон Діаз

Акторка просто обожнює кататися на сноуборді. Від такого захоплення знаменитість отримує заряд бадьорості та адреналіну. Кемерон Діаз називає перебування на схилах найкращим відчуттям у світі.

Дивні захоплення відомих акторів
Кемерон Діаз. Фото: Instagram

Захоплення акторів неабияк здивували прихильників. Кожне хобі по-новому розкрило голлівудських зірок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з акторів серіалу "Дивні дива" має українське походження. Сім'я знаменитості родом із Харкова.

Також ми розповідали про те, які голлівудські зірки випадково стали знаменитими. Вони не задумувалися про кар'єру акторів.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
