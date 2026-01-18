Незвичні хобі знаменитостей — цікаві варіанти для розваг, що здивують усіх

Незвичні хобі акторів та акторок — чим захоплюються світові зірки
Деякі світові знаменитості мають хобі, які багатьом здаються дивними. Це незвичні захоплення, що подекуди обходяться акторам у тисячі доларів.
Допис про це опублікували на сторінці MEGOGO в Instagram.
Незвичні хобі знаменитих акторів
Марго Роббі
Акторка захоплюється татуюваннями. Вона обожнює набивати малюнки на тілі інших людей. Загалом Роббі зробила вже близько 50 робіт. Однак після невдалого тату на весіллі подруги знаменитість поставила захоплення на паузу.
Анджеліна Джолі
Світова знаменитість обожнює ножі. Вона вміє метати холодну зброю та колекціонує її. Деякі з екземплярів, які має Джолі, коштують понад 20 тисяч доларів.
Леонардо Ді Капріо
Актор обожнює гончарство. Таке захоплення він розділяє з Бредом Піттом, який має власну скульптурну студію.
Джулія Робертс
Акторка обожнює в'язати. Вона часто носить із собою нитки, аби займатися улюбленим хобі у вільний від роботи час. Таке захоплення вона передала й Кемерон Діас.
Він Дізель
Знаменитий актор обожнює настільну гру "Підземелля та дракони", яка полягає в імпровізації. Таке незвичне захоплення Він Дізеля зворушило прихильників.
Кемерон Діаз
Акторка просто обожнює кататися на сноуборді. Від такого захоплення знаменитість отримує заряд бадьорості та адреналіну. Кемерон Діаз називає перебування на схилах найкращим відчуттям у світі.
Захоплення акторів неабияк здивували прихильників. Кожне хобі по-новому розкрило голлівудських зірок.
