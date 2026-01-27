5 увлекательных сериалов 2000-х, которые не надоедают — культовые истории

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс и город". Фото: кадр из видео

Некоторые сериалы 2000-х до сих пор остаются актуальными. Эти истории завоевали расположение миллионов людей со всего мира и стали культовыми.

Новини.LIVE публикуют подборку таких лент.

Реклама

Читайте также:

Какие сериалы 2000-х стали культовыми

"Потерянные" (2004)

Самолет, направлявшийся в Лос-Анджелес, попал в авиакатастрофу. 48 пассажиров чудом выжили и оказались на необитаемом острове. Теперь они выживают в условиях дикой природы. Каждый герой имеет свою историю и внутренний конфликт.

"Секс и город" (1998)

Сюжет сериала разворачивается вокруг главных героинь — Кэрри, Шарлотты, Миранды и Саманты. Женщины — лучшие подруги, которые живут в Нью-Йорке и постоянно говорят о любви и отношениях. Этот сериал не только о романтике, но и об искренней дружбе и поддержке.

"Отчаянные домохозяйки" (2004)

В сериале показана жизнь жителей американского пригорода без прикрас. Четыре главные героини — домохозяйки, которые пытаются построить счастливую жизнь и исправить ошибки прошлого. У каждой из них есть своя история.

"Девушки Гилмор" (2000)

Лорелай Гилмор живет с шестнадцатилетней дочерью Рори в маленьком городке Старз Холлоу. Они — больше, чем мать и дочь. Лорелай и Рори напоминают настоящих подруг, которые способны делиться друг с другом абсолютно всем.

"Сплетница" (2007)

Жизнь богатых подростков Верхнего Ист-Сайда сфокусирована на статусе, репутации и деньгах. Однако каждый их шаг становится известным через таинственную "сплетницу". Она знает все обо всех и ломает планы подростков.

Напомним, ранее мы публиковали подборку лучших триллеров 2025 года. Они покорили зрителей интересным сюжетом.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы с Джимом Керри стоит посмотреть. Эти ленты никогда не надоедят.