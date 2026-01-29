Відео
Головна Кіно 3 нові фільми та серіали, які зараз дивляться усі — не пропустіть

3 нові фільми та серіали, які зараз дивляться усі — не пропустіть

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 06:00
3 новинки 2026 року — фільми і серіали, що зараз дивляться усі
Головна героїня фільму "Чи вмієш ти зберігати секрети?". Фото: кадр з відео

На початку 2026 року вийшло чимало цікавих фільмів та серіалів. Деякі з них миттєво здобули популярність. Зараз їх дивляться майже усі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які фільми та серіали зараз популярні

"Втеча"

Сюжет серіалу заснований на реальних подіях. Відомий австралійський грабіжник Брендан Ебботт отримав прізвисько "поштовий бандит". Під час кожної зі своїх втеч він надсилав поліції жартівливі листівки. У серіалі показано зухвалі пограбування Брендана, його втечі з в'язниці та протистояння з детективом Портером.

"Чи вмієш ти зберігати секрети?"

Головна героїня Емма Корріган відчайдушно прагне змінити життя. Вона працює на нудній роботі та відчуває себе у пастці через погані стосунки з хлопцем. Під час перельоту з Чикаго у Нью-Йорк Емма потрапляє в турбулентність. Вона хвилюється через те, що літак може впасти, й зопалу зізнається випадковому попутнику у всіх своїх життєвих проблемах. Поїздка завершується вдало, а невдовзі доля знову зводить дівчину та хлопця.

"Весняна лихоманка"

Вчителька Юн Бом сподівається побудувати успішну та стабільну кар'єру. Задля цього вона переїжджає з Сеула до тихого містечка. Дівчина знайомиться з дядьком одного із учнів, який є досить неоднозначним персонажем. Він відомий своїми зв'язками з криміналом. Така несподівана зустріч повністю змінює життя молодої вчительки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що готується продовження "Гри престолів". Сиквел розповість про долю однієї з головних героїнь.

Також ми розповідали про те, які серіали 2000-х досі актуальні. Ці історії стали культовими.

серіал добірка 2026 рік кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
