Україна
Изменят мировоззрение — 3 обязательных к просмотру фильма

Изменят мировоззрение — 3 обязательных к просмотру фильма

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 11:56
3 фильма, которые должен посмотреть каждый киноман — культовые ленты
Главный герой фильма "1+1". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы способны перевернуть мировоззрение. Они показывают, какой может быть жизнь и за что стоит ее ценить. Эти ленты придадут мотивации и сил двигаться дальше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие фильмы стоит посмотреть всем

"Экзамен" (2009)

Этот британский психологический триллер рассказывает о восьми кандидатах, претендующих на желанную должность. Чтобы получить работу, им нужно пройти одно простое задание — ответить на вопросы. Однако когда люди оказываются на экзамене, лист оказывается пустым. Это наталкивает на разные мысли и варианты, как выйти из такой ситуации.

"1+1" (2011)

Состоятельный аристократ ищет помощника. Мужчина парализован и передвигается только в кресле колесном. Неожиданно на работу берут наименее опытного и неудачного кандидата. Мужчина только недавно вышел из тюрьмы. Двое главных героев легко находят общий язык и начинают дружить. Они наполняют жизнь друг друга новыми смыслами.

"Глазами Уоррена Баффетта" (2017)

Этот документальный фильм рассказывает об истории Уоррена Баффетта — уникального миллиардера. Обычный мальчик из Небраски сумел стать одним из самых уважаемых людей в мире. Баффетт раскрыл подробности своего успеха и показал, как на самом деле строился его мир.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы поразят неожиданным финалом. Их стоит посмотреть всем.

Также мы рассказывали о том, какой украинский сериал наиболее недооценен. Эта лента напоминает "Тихую Наву".

кино мотивация подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
