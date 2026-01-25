Украинский сериал, о котором незаслуженно забыли — реальная ужасающая история

Ксения Мишина в главной роли в сериале "Молчание". Фото: кадр из видео

Один из самых недооцененных сериалов в истории украинского кино — "Зломолчание". Эта лента основана на реальных событиях, чем ужасает еще больше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Чем интересен сериал "Зломолчание"

События сериала разворачиваются в Украине и Хорватии. Главная героиня, роль которой сыграла Ксения Мишина, — жена влиятельного хорватского предпринимателя. Ольга возвращается в Киев, чтобы разыскать пропавшую племянницу. Следы приводят женщину в хорватский город Осиек. Оказывается, что исчезла не одна девушка. Вместе с местным правоохранителем Владимиром и журналистом Стрибором Ольга разматывает клубок ужасающих тайн.

Сериал вышел еще в 2021 году. Сейчас снято два сезона по 6 серий. Совместная украинско-хорватская лента стала экранизацией романа "Избирательное молчание" хорватского писателя и журналиста Драго Хедла. В основу книги легли реальные события, о которых стало известно в начале 2010-х годов.

"Зломолчание" стал первым украинским сериалом, который сняли для стриминга. Кроме того, проект стал одним из самых дорогих. Бюджет достиг около 260 тысяч евро за одну серию. Съемки проходили как в Украине, так и в хорватском городе Осиек.

Сериал "Зломолчание" держит в напряжении от начала до самого финала. Развязка ленты просто ошеломляет, ее можно посмотреть на одном дыхании.

Напомним, ранее мы писали о трех украинских сериалах, которые стоят внимания. В них впечатляет игра актеров.

Также мы рассказывали о том, от каких новых сериалов в восторге зрители. Это ленты украинского производства.