Український серіал, про який незаслужено забули — реальна жахаюча історія

Ксенія Мішина в головній ролі у серіалі "Зломовчання". Фото: кадр з відео

Один з найбільш недооцінених серіалів в історії українського кіно — "Зломовчання". Ця стрічка заснована на реальних подіях, чим жахає ще більше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим цікавий серіал "Зломовчання"

Події серіалу розгортаються в Україні й Хорватії. Головна героїня, роль якої зіграла Ксенія Мішина, — дружина впливового хорватського підприємця. Ольга повертається у Київ, аби розшукати зниклу племінницю. Сліди приводять жінку до хорватського міста Осієк. Виявляється, що зникла не одна дівчина. Разом з місцевим правоохоронцем Володимиром та журналістом Стрібором Ольга розмотує клубок жахаючих таємниць.

Серіал вийшов ще у 2021 році. Наразі знято два сезони по 6 серій. Спільна українсько-хорватська стрічка стала екранізацією роману "Виборче мовчання" хорватського письменника та журналіста Драго Хедла. В основу книги лягли реальні події, про які стало відомо на початку 2010-х років.

"Зломовчання" став першим українським серіалом, який зняли для стримінгу. Крім того, проєкт став одним з найдорожчих. Бюджет сягнув близько 260 тисяч євро за одну серію. Зйомки відбувалися як в Україні, так й у хорватському місті Осієк.

Серіал "Зломовчання" тримає в напрузі від початку до самого фіналу. Розв'язка стрічки просто приголомшує. Її можна подивитися на одному диханні.

