3 фільми, які має подивитися кожен кіноман — культові стрічки

Деякі фільми здатні перевернути світогляд. Вони показують, яким може бути життя й за що варто його цінувати. Ці стрічки додадуть мотивації і сил рухатися далі.

Які фільми варто подивитися усім

"Екзамен" (2009)

Цей британський психологічний трилер розповідає про вісьмох кандидатів, що претендують на омріяну посаду. Аби отримати роботу, їм потрібно пройти одне просте завдання — відповісти на питання. Однак коли люди опиняються на іспиті, аркуш виявляється порожнім. Це наштовхує на різні думки та варіанти, як вийти з такої ситуації.

"1+1" (2011)

Заможний аристократ шукає помічника. Чоловік паралізований та пересувається лише у кріслі колісному. Несподівано на роботу беруть найменш досвідченого та невдалого кандидата. Чоловік лише нещодавно вийшов із в'язниці. Двоє головних героїв легко знаходять спільну мову та починають дружити. Вони наповнюють життя одне одного новими сенсами.

"Очима Воррена Баффетта" (2017)

Цей документальний фільм розповідає про історію Воррена Баффетта — унікального мільярдера. Звичайний хлопчик з Небраски зумів стати однією із найшанованіших людей у світі. Баффетт розкрив подробиці свого успіху та показав, як насправді будувався його світ.

