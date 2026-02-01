Найстрашніший фільм жахів у світі — важко додивитись до кінця

Чоловік зі зляканим виразом обличчя. Фото: freepik

Стрічку "Сіністер" давно називають найстрашнішим фільмом жахів, але цього разу не через чутки. Йому присвоїли це звання після реального дослідження з вимірюванням пульсу у глядачів.

Новини.LIVE пояснить, чому цей фільм так лякає усіх.

Найкращий фільм жахів за останні 10 років

Коли Forbes із посиланням на дослідження broadbandchoices назвав "Сіністер" найстрашнішим фільмом жахів у світі, ніхто не поставив це під сумнів. Аналітики не рахували криків у залі чи відгуки критиків, а вимірювали серцебиття. П’ятдесят людей різного віку дивилися десятки хорорів, а їхній пульс фіксував, коли страх стає фізичним. Так, "Сіністер" серед усіх фільмів опинився на першому місці з 35 і це багато про що говорить.

Сюжет фільму "Сіністер"

Історія починається з письменника Еллісона Освальда — людини, яка втомилася від власної посередності. Колись він був відомим автором детективів на основі реальних злочинів, але успіх залишився в минулому. Грошей бракує, ідей — ще більше. Тоді він вирішує зробити крок, який здається розумним лише на папері: переїхати з родиною в будинок, де сталася жорстока трагедія.

Еллісон переконує себе, що близькість до злочину поверне натхнення. Насправді ж він просто грається з темрявою, думаючи, що тримає її під контролем. На горищі він знаходить коробку зі старими плівками — домашні відео, з чого і починається найцікавіше.

