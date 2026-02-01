Видео
Видео

Фильм ужасов, который назвали самым страшным в мире — проверено

Фильм ужасов, который назвали самым страшным в мире — проверено

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 10:07
Самый страшный фильм ужасов в мире — трудно досмотреть до конца
Мужчина с испуганным выражением лица. Фото: freepik

Ленту "Синистер" давно называют самым страшным фильмом ужасов, но на этот раз не из-за слухов. Ему присвоили это звание после реального исследования с измерением пульса у зрителей.

Новини.LIVE объяснит, почему этот фильм так пугает всех.

Когда Forbes со ссылкой на исследование broadbandchoices назвал "Синистер" самым страшным фильмом ужасов в мире, никто не поставил это под сомнение. Аналитики не считали крики в зале или отзывы критиков, а измеряли сердцебиение. Пятьдесят человек разного возраста смотрели десятки хорроров, а их пульс фиксировал, когда страх становится физическим. Так, "Синистер" среди всех фильмов оказался на первом месте из 35 и это о многом говорит.

Сюжет фильма "Синистер"

История начинается с писателя Эллисона Освальда — человека, который устал от собственной посредственности. Когда-то он был известным автором детективов на основе реальных преступлений, но успех остался в прошлом. Денег не хватает, идей — еще больше. Тогда он решает сделать шаг, который кажется разумным лишь на бумаге: переехать с семьей в дом, где произошла жестокая трагедия.

Эллисон убеждает себя, что близость к преступлению вернет вдохновение. На самом же деле он просто играет с темнотой, думая, что держит ее под контролем. На чердаке он находит коробку со старыми пленками — домашние видео, с чего и начинается самое интересное.

кино фильм мистика фильмы ужасов страх
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
