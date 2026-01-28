Пока ждете продолжения "Извне" — похожий сериал, что затянет с первой серии

Кадр из фильма с главным героем. Фото: скриншот видео

Пока фанаты сериала "Извне" считают месяцы до весны 2026 года, самое время вспомнить шоу, которое в свое время умело держало в напряжении и не отпускало до финальных титров. Речь о сериале "Сосны" — странной, тревожной истории о городе, из которого тоже нет дороги назад.

Зрители, которые уже видели "Извне", часто вспоминают "Сосны" как его эмоционального родственника. Здесь тоже есть отдаленный городок и странные правила. Но "Сосны" не пытаются быть похожими — у них своя история.

Почему стоит посмотреть сериал "Сосны"

Главный герой сериала, федеральный агент Итан Берк, приезжает в Вейворд-Пайнс, маленький город в Айдахо, чтобы найти двух пропавших коллег. Одна из них — его напарница и возлюбленная Кейт Хьюсон. Пять недель назад они были вместе, а теперь Берк оказывается в месте, где даже простые вопросы вызывают подозрение, а слишком большое любопытство может дорого стоить.

С первых минут в Вейворд-Пайнс что-то идет не так. Телефоны не работают, люди говорят заученными фразами, а попытки покинуть город заканчиваются одинаково. Здесь не советуют вспоминать прошлое, не поощряют дружбу и очень не любят тех, кто задает лишние вопросы. Итан, несмотря на опыт и холодный ум, быстро понимает, что это расследование не похоже ни на одно из предыдущих.

"Сосны" вышли в 2015-2016 годах на канале Fox и насчитывают два сезона — всего 20 серий. Проект закрыли после второго сезона, и продолжение не планируется. Но, возможно, в этом и его преимущество, что у истории есть четкий конец.

Если вам близка атмосфера замкнутого пространства, скрытой угрозы и правды, которая оказывается страшнее любых слухов, "Сосны" — тот сериал, который стоит посмотреть, не дожидаясь новых премьер.

