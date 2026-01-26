5 фильмов и сериалов, которые выйдут в феврале — чем интересны новинки

Главный герой фильма "Гамнет". Фото: кадр из видео

В феврале 2026 года мир кино пополнится несколькими новыми шедеврами. Выход этих фильмов и сериалов ждут абсолютно все.

Новые фильмы и сериалы февраля 2026 года

"Буреломный перевал" — 12 февраля

Эта романтическая драма рассказывает историю невероятной любви. "Буреломный перевал" — самая ожидаемая экранизация 2026 года, снятая по мотивам одноименного готического романа Эмили Бронте. Кэтрин влюбляется в Хитклифа, которого отец девушки когда-то взял на воспитание. После смерти главы семейства они сталкиваются с многочисленными испытаниями.

"Гамнет" — 19 февраля

Эта историческая драма основана на романе Мэгги О'Фаррелл. В центре сюжета — трагедия, произошедшая в семье Уильяма Шекспира в Англии 1580-х годов. 11-летний сын драматурга умирает от страшной болезни. Это становится толчком к рождению шедевральной пьесы "Гамлет".

"Свинцовые дети" — 11 февраля

Этот драматический сериал от Netflix основан на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах. Педиатр обнаруживает массовое отравление свинцом среди детей, которые живут возле металлургического завода. Женщина рискует всем ради их спасения и вступает в настоящую войну с коммунистической системой.

"Сальвадор" — 6 февраля

Сальвадор Агире работает на "скорой". Однажды он приезжает на место одной из ожесточенных стычек между ультрас футбольных команд, чтобы помочь раненым. Среди них мужчина неожиданно видит собственную дочь. Оказывается, что Милена входит в неонацистскую группировку.

"Львицы" — 5 февраля

Пятеро женщин неожиданно решают ограбить банк, переодевшись в мужчин. Они успешно воплощают свой план в реальность. Однако приключение превращается в необратимую точку, которая меняет абсолютно всю их жизнь.

