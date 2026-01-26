Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 5 фильмов и сериалов, которые ждут все — выйдут уже в феврале

5 фильмов и сериалов, которые ждут все — выйдут уже в феврале

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:14
5 фильмов и сериалов, которые выйдут в феврале — чем интересны новинки
Главный герой фильма "Гамнет". Фото: кадр из видео

В феврале 2026 года мир кино пополнится несколькими новыми шедеврами. Выход этих фильмов и сериалов ждут абсолютно все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Новые фильмы и сериалы февраля 2026 года

"Буреломный перевал" — 12 февраля

Эта романтическая драма рассказывает историю невероятной любви. "Буреломный перевал" — самая ожидаемая экранизация 2026 года, снятая по мотивам одноименного готического романа Эмили Бронте. Кэтрин влюбляется в Хитклифа, которого отец девушки когда-то взял на воспитание. После смерти главы семейства они сталкиваются с многочисленными испытаниями.

"Гамнет" — 19 февраля

Эта историческая драма основана на романе Мэгги О'Фаррелл. В центре сюжета — трагедия, произошедшая в семье Уильяма Шекспира в Англии 1580-х годов. 11-летний сын драматурга умирает от страшной болезни. Это становится толчком к рождению шедевральной пьесы "Гамлет".

"Свинцовые дети" — 11 февраля

Этот драматический сериал от Netflix основан на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах. Педиатр обнаруживает массовое отравление свинцом среди детей, которые живут возле металлургического завода. Женщина рискует всем ради их спасения и вступает в настоящую войну с коммунистической системой.

"Сальвадор" — 6 февраля

Сальвадор Агире работает на "скорой". Однажды он приезжает на место одной из ожесточенных стычек между ультрас футбольных команд, чтобы помочь раненым. Среди них мужчина неожиданно видит собственную дочь. Оказывается, что Милена входит в неонацистскую группировку.

"Львицы" — 5 февраля

Пятеро женщин неожиданно решают ограбить банк, переодевшись в мужчин. Они успешно воплощают свой план в реальность. Однако приключение превращается в необратимую точку, которая меняет абсолютно всю их жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие комедии стоит посмотреть. От этих фильмов насмеетесь до слез.

Также мы рассказывали о том, какой украинский сериал самый недооцененный. Он напоминает популярную "Тихую Наву".

кино сериал февраль подборка 2026 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации