5 фільмів та серіалів, що вийдуть в лютому — чим цікаві новинки

Головний герой фільму "Гамнет".

У лютому 2026 року світ кіно поповниться кількома новими шедеврами. На вихід цих фільмів та серіалів чекають абсолютно усі.



Нові фільми та серіали лютого 2026 року

"Буремний перевал" — 12 лютого

Ця романтична драма розповідає історію неймовірного кохання. "Буремний перевал" — найбільш очікувана екранізація 2026 року, знята за мотивами однойменного готичного роману Емілі Бронте. Кетрін закохується у Хіткліфа, якого батько дівчини колись узяв на виховання. Після смерті глави сімейства вони стикаються з численними випробуваннями.

"Гамнет" — 19 лютого

Ця історична драма заснована на романі Меггі О'Фаррелл. В центрі сюжету — трагедія, що сталася в родині Вільяма Шекспіра в Англії 1580-х років. 11-річний син драматурга помирає від страшної хвороби. Це стає поштовхом до народження шедевральної п'єси "Гамлет".

"Свинцеві діти" — 11 лютого

Цей драматичний серіал від Netflix заснований на реальних подіях, що сталися у 1970-х роках. Педіатриня виявляє масове отруєння свинцем серед дітей, які живуть біля металургійного заводу. Жінка ризикує усім заради їхнього порятунку та вступає у справжню війну з комуністичною системою.

"Сальвадор" — 6 лютого

Сальвадор Агіре працює на "швидкій". Одного разу він приїжджає на місце однієї із запеклих сутичок між ультрас футбольних команд, аби допомогти пораненим. Серед них чоловік несподівано бачить власну доньку. Виявляється, що Мілена входить до неонацистського угруповання.

"Левиці" — 5 лютого

П'ятеро жінок несподівано вирішують пограбувати банк, переодягнувшись у чоловіків. Вони успішно втілюють свій план у реальність. Однак пригода перетворюється на незворотну точку, яка змінює геть усе їхнє життя.

