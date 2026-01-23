Відео
Головна Кіно Вмикайте, коли поганий настрій — 5 найсмішніших комедій

Вмикайте, коли поганий настрій — 5 найсмішніших комедій

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 22:22
5 чудових американських комедій — точно підіймуть настрій
Головні герої фільму "Інструкція з виховання мажорів". Фото: кадр з відео

Якщо у вас поганий настрій, саме час увімкнути смішну комедію. Є кілька американських фільмів в такому жанрі, що точно розвеселять.

Новини.LIVE публікують добірку кращих комедій.

Читайте також:

Які американські комедії варто подивитися

"Інструкція з виховання мажорів" (2021)

Мільярдер Френсіс Бартек вирішує провчити своїх трьох дітей, які не знають ціни грошам. Він вигадує історію про повне банкрутство та переслідування й змушує їх йти на роботу. Однак молоді мажори не були готовими до такого повороту подій.

"Ти квач" (2018)

Щороку п'ятеро друзів збираються, аби зіграти в "квача без правил". Цього року гра збігається з весіллям одного з непереможних гравців. Однак він готовий до того, що товариші захочуть здобути перемогу.

"Божевільна парочка" (2019)

Перше підліткове кохання журналіста Фред Фларскі тепер стала однією з досвідчених дипломаток. Шарлотта Філд готова балотуватися в президенти та вирішує звернутися по допомогу до старого друга. Така співпраця призводить до непередбачуваних наслідків.

"За бортом" (2018)

Молодий зарозумілий мільйонер випадає з морського судна та втрачає пам'ять через травму. Він потрапляє в місцеву клініку, де поводиться грубо та невиховано. Одна з медсестер вирішує провчити нахабного пацієнта і заявляє, що він — її чоловік.

"Джексі" (2019)

Самотній Філ купує телефон з вбудованим штучним інтелектом. Джексі знає все про вподобання і звички хлопця та стає йому кращою компаньйонкою. Однак чим більше реальних друзів з'являється у Філа, тим менше це подобається віртуальній подрузі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми та серіали варто подивитися. Вони засновані на реальних подіях.

Також ми розповідали про те, які українські комедії гідні уваги. Вони змусять сміятися до сліз.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
