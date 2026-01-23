5 чудових американських комедій — точно підіймуть настрій

Головні герої фільму "Інструкція з виховання мажорів". Фото: кадр з відео

Якщо у вас поганий настрій, саме час увімкнути смішну комедію. Є кілька американських фільмів в такому жанрі, що точно розвеселять.

Новини.LIVE публікують добірку кращих комедій.

Які американські комедії варто подивитися

"Інструкція з виховання мажорів" (2021)

Мільярдер Френсіс Бартек вирішує провчити своїх трьох дітей, які не знають ціни грошам. Він вигадує історію про повне банкрутство та переслідування й змушує їх йти на роботу. Однак молоді мажори не були готовими до такого повороту подій.

"Ти квач" (2018)

Щороку п'ятеро друзів збираються, аби зіграти в "квача без правил". Цього року гра збігається з весіллям одного з непереможних гравців. Однак він готовий до того, що товариші захочуть здобути перемогу.

"Божевільна парочка" (2019)

Перше підліткове кохання журналіста Фред Фларскі тепер стала однією з досвідчених дипломаток. Шарлотта Філд готова балотуватися в президенти та вирішує звернутися по допомогу до старого друга. Така співпраця призводить до непередбачуваних наслідків.

"За бортом" (2018)

Молодий зарозумілий мільйонер випадає з морського судна та втрачає пам'ять через травму. Він потрапляє в місцеву клініку, де поводиться грубо та невиховано. Одна з медсестер вирішує провчити нахабного пацієнта і заявляє, що він — її чоловік.

"Джексі" (2019)

Самотній Філ купує телефон з вбудованим штучним інтелектом. Джексі знає все про вподобання і звички хлопця та стає йому кращою компаньйонкою. Однак чим більше реальних друзів з'являється у Філа, тим менше це подобається віртуальній подрузі.

