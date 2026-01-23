Видео
Включайте, когда плохое настроение — 5 самых смешных комедий

Дата публикации 23 января 2026 22:22
5 замечательных американских комедий — точно поднимут настроение
Главные герои фильма "Инструкция по воспитанию мажоров". Фото: кадр из видео

Если у вас плохое настроение, самое время включить смешную комедию. Есть несколько американских фильмов в таком жанре, которые точно развеселят.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших комедий.

Читайте также:

Какие американские комедии стоит посмотреть

"Инструкция по воспитанию мажоров" (2021)

Миллиардер Фрэнсис Бартек решает проучить своих троих детей, которые не знают цены деньгам. Он придумывает историю о полном банкротстве и преследовании и заставляет их идти на работу. Однако молодые мажоры не были готовы к такому повороту событий.

"Ты квач" (2018)

Ежегодно пятеро друзей собираются, чтобы сыграть в "квача без правил". В этом году игра совпадает со свадьбой одного из непобедимых игроков. Однако он готов к тому, что товарищи захотят одержать победу.

"Сумасшедшая парочка" (2019)

Первая подростковая любовь журналиста Фред Фларски теперь стала одной из опытных дипломаток. Шарлотта Филд готова баллотироваться в президенты и решает обратиться за помощью к старому другу. Такое сотрудничество приводит к непредсказуемым последствиям.

"За бортом" (2018)

Молодой высокомерный миллионер выпадает из морского судна и теряет память из-за травмы. Он попадает в местную клинику, где ведет себя грубо и невоспитанно. Одна из медсестер решает проучить наглого пациента и заявляет, что он — ее муж.

"Джекси" (2019)

Одинокий Фил покупает телефон со встроенным искусственным интеллектом. Джекси знает все о предпочтениях и привычках парня и становится ему лучшей компаньонкой. Однако чем больше реальных друзей появляется у Фила, тем меньше это нравится виртуальной подруге.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть. Они основаны на реальных событиях.

Также мы рассказывали о том, какие украинские комедии достойны внимания. Они заставят смеяться до слез.

кино Америка комедия подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
