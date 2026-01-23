5 замечательных американских комедий — точно поднимут настроение

Главные герои фильма "Инструкция по воспитанию мажоров". Фото: кадр из видео

Если у вас плохое настроение, самое время включить смешную комедию. Есть несколько американских фильмов в таком жанре, которые точно развеселят.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших комедий.

Какие американские комедии стоит посмотреть

"Инструкция по воспитанию мажоров" (2021)

Миллиардер Фрэнсис Бартек решает проучить своих троих детей, которые не знают цены деньгам. Он придумывает историю о полном банкротстве и преследовании и заставляет их идти на работу. Однако молодые мажоры не были готовы к такому повороту событий.

"Ты квач" (2018)

Ежегодно пятеро друзей собираются, чтобы сыграть в "квача без правил". В этом году игра совпадает со свадьбой одного из непобедимых игроков. Однако он готов к тому, что товарищи захотят одержать победу.

"Сумасшедшая парочка" (2019)

Первая подростковая любовь журналиста Фред Фларски теперь стала одной из опытных дипломаток. Шарлотта Филд готова баллотироваться в президенты и решает обратиться за помощью к старому другу. Такое сотрудничество приводит к непредсказуемым последствиям.

"За бортом" (2018)

Молодой высокомерный миллионер выпадает из морского судна и теряет память из-за травмы. Он попадает в местную клинику, где ведет себя грубо и невоспитанно. Одна из медсестер решает проучить наглого пациента и заявляет, что он — ее муж.

"Джекси" (2019)

Одинокий Фил покупает телефон со встроенным искусственным интеллектом. Джекси знает все о предпочтениях и привычках парня и становится ему лучшей компаньонкой. Однако чем больше реальных друзей появляется у Фила, тем меньше это нравится виртуальной подруге.

