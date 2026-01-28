Поки чекаєте продовження "Ззовні" — схожий серіал, що затягне з першої серії

Кадр з фільму з головним героєм. Фото: скриншот відео

Поки фанати серіалу "Ззовні" рахують місяці до весни 2026 року, саме час згадати шоу, яке свого часу вміло тримало в напрузі й не відпускало до фінальних титрів. Мова про серіал "Сосни" — дивну, тривожну історію про місто, з якого теж немає дороги назад.

Глядачі, які вже бачили "Ззовні", часто згадують "Сосни" як його емоційного родича. Тут теж є віддалене містечко та дивні правила. Але "Сосни" не намагаються бути схожими — в них своя історія.

Чому варто подивитись серіал "Сосни"

Головний герой серіалу, федеральний агент Ітан Берк, приїздить у Вейворд-Пайнс, маленьке місто в Айдахо, щоб знайти двох зниклих колег. Одна з них — його напарниця і кохана Кейт Хьюсон. П’ять тижнів тому вони були разом, а тепер Берк опиняється в місці, де навіть прості питання викликають підозру, а надто велика цікавість може дорого коштувати.

З перших хвилин у Вейворд-Пайнс щось іде не так. Телефони не працюють, люди говорять заученими фразами, а спроби залишити місто закінчуються однаково. Тут не радять згадувати минуле, не заохочують дружбу й дуже не люблять тих, хто ставить зайві запитання. Ітан, попри досвід і холодний розум, швидко розуміє, що це розслідування не схоже на жодне з попередніх.

"Сосни" вийшли у 2015–2016 роках на каналі Fox і налічують два сезони — загалом 20 серій. Проєкт закрили після другого сезону, і продовження не планується. Але, можливо, в цьому й його перевага, що історія має чіткий кінець.

Якщо вам близька атмосфера замкнутого простору, прихованої загрози й правди, яка виявляється страшнішою за будь-які чутки, "Сосни" — той серіал, який варто подивитися, не чекаючи нових прем’єр.

