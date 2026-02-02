Фильм по книге, покоривший зрителей — лучшая экранизация культового детектива

Главная героиня фильма "Снеговик". Фото: кадр из видео

Фильмы редко превосходят книги, на основе которых они сняты. Однако лента "Снеговик", вышедшая в 2017 году, действительно произвела настоящий фурор. Экранизация покорила зрителей и понравилась им даже больше, чем роман норвежского писателя Ю Несбё.

Новини.LIVE рассказывают, чем интересен фильм.

Чем "Снеговик" покорил зрителей

События фильма разворачиваются в 2004 году. В Осло, столице Норвегии, бесследно исчезают женщины. За расследование многочисленных дел берется самый известный детектив Норвегии. Инспектор полиции Осло Гарри Холе вместе с новой коллегой Кэтрин Бретт решительно настроены узнать правду, какой бы страшной она ни была.

Оказывается, что все жертвы попали в лапы серийного маньяка. Он выбирает только замужних женщин, а на месте преступления всегда оставляет снеговика. Загадочный убийца умело путает детективов и отправляет им загадочные послания. Создатели "Снеговика" показали не просто расследование ужасных преступлений, но и попытались раскрыть психику маньяка.

По вайбу фильм напоминает культовую ленту — "Девушка с татуировкой дракона". Здесь такие же потрясающие пейзажи: озера, покрытые льдом, горные вершины, заснеженные леса и метели. Сюжет не менее захватывающий, ведь интрига висит в воздухе до последнего. Этот детективный триллер покорил зрителей загадочной атмосферой, за которой особенно интересно наблюдать в зимнее время.

