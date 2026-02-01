Відео
Глядачі оцінили — 4 серіали з найвищим рейтингом

Глядачі оцінили — 4 серіали з найвищим рейтингом

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 03:37
4 серіали з високим рейтингом від глядачів — не пропустіть ці стрічки
Головний герой серіалу "Кульгаві коні". Фото: кадр з відео

Деякі серіали отримали не тільки визнання кінокритиків, а й високу оцінку глядачів. Вони підкорили усіх цікавим та динамічним сюжетом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Серіали, що найбільше сподобалися глядачам

"Забраковані/Кульгаві коні" (2022)

Головний герой Рівер Картрайт з тріском провалює навчальну місію. Він потрапляє до Слау-Гауса, де працюють найбільші невдахи британської розвідки. Ці люди втратили довіру з тих чи інших причин й були зараховані до "кульгавих коней". Рівер несподівано отримує шанс реабілітувати весь відділ.

"Саутленд" (2009)

Стати поліцейським Бен Шерман мріяв ще з дитинства. Він постійно уявляв, як буде ловити злочинців та стежити за порядком. От тільки коли мрія стала реальністю, чоловік зрозумів, що швидше за все, він не підходить для цієї роботи. Однак часу на роздуми вже немає. Бена чекають небезпечна і важка робота.

"Лонгмайр" (2012)

Вальтер Лонгмайр — шериф округу Абсарака. Він роками бореться зі злочинністю в регіоні. Цей чоловік — справжній ковбой старої школи. Він розкриває складні загадки та незліченні головоломки таємничого регіону. 

"Падіння" (2013)

Інтендант Стелла Гібсон відправляється з Лондона у Північну Ірландію, аби розкрити важливу справу. Довгий час у місті Белфаст орудує маніяк. Він вбиває успішних жінок. Тепер Стелла повинна поставити край кривавим злочинам та знайти винного.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми усіх часів. Ці чотири стрічки стали культовими.

Також ми розповідали про те, які три фільми стали найбільш провальними. Вони завдали мільйонних збитків творцям.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
