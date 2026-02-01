Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Зрители оценили — 4 сериала с самым высоким рейтингом

Зрители оценили — 4 сериала с самым высоким рейтингом

Дата публикации 1 февраля 2026 03:37
4 сериала с высоким рейтингом от зрителей — не пропустите эти ленты
Главный герой сериала "Хромые кони". Фото: кадр из видео

Некоторые сериалы получили не только признание кинокритиков, но и высокую оценку зрителей. Они покорили всех интересным и динамичным сюжетом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Сериалы, которые больше всего понравились зрителям

"Хромые кони" (2022)

Главный герой Ривер Картрайт с треском проваливает учебную миссию. Он попадает в Слау-Гаус, где работают самые большие неудачники британской разведки. Эти люди потеряли доверие по тем или иным причинам и были причислены к "хромым лошадям". Ривер неожиданно получает шанс реабилитировать весь отдел.

"Саутленд" (2009)

Стать полицейским Бен Шерман мечтал еще с детства. Он постоянно представлял, как будет ловить преступников и следить за порядком. Вот только когда мечта стала реальностью, мужчина понял, что скорее всего, он не подходит для этой работы. Однако времени на размышления уже нет. Бена ждут опасная и тяжелая работа.

"Лонгмайр" (2012)

Вальтер Лонгмайр — шериф округа Абсарака. Он годами борется с преступностью в регионе. Этот человек — настоящий ковбой старой школы. Он раскрывает сложные загадки и бесчисленные головоломки таинственного региона.

"Падение" (2013)

Интендант Стелла Гибсон отправляется из Лондона в Северную Ирландию, чтобы раскрыть важное дело. Долгое время в городе Белфаст орудует маньяк. Он убивает успешных женщин. Теперь Стелла должна поставить конец кровавым преступлениям и найти виновного.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах всех времен. Эти четыре ленты стали культовыми.

Также мы рассказывали о том, какие три фильма стали самыми провальными. Они нанесли миллионные убытки создателям.

кино фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
