Головна Кіно 2 нові британські серіали, що тримають у напрузі весь сезон

2 нові британські серіали, що тримають у напрузі весь сезон

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:08
2 британські серіали, які не відпускають до фіналу — цікаві новинки
Кадр з серіалу "Клуб помсти". Фото: скриншот відео

Неможливо пропустити два нових британські серіали, які вийшли у 2025 році. Обидва реально тримають у напрузі до останнього. Здається, сюжети зовсім різні, але однаково інтригуючі.

Новини.LIVE розповість про ці серіали більше. 

Читайте також:

2 нові британські серіали, які змушують затамувати подих

"Клуб помсти" 

Спершу здається, що зібралася звичайна група підтримки для розлучених. Але дуже швидко приходить розуміння, що це зовсім не про терапію. Люди починають шукати спосіб помститися тим, хто їм зробив боляче, і все це перетворюється на хитру психологічну гру. Тут постійно доведеться гадати, хто тут насправді керує ситуацією, а хто просто піддається емоціям.

"Бержерак"

Це класичний детектив. Джим Бержерак колись був поліцейським, але тепер живе спокійно. Вбивство заможної жінки знову втягнуло його в розслідування. Він мусить не лише знайти злочинця, а й розібратися зі своїми сумнівами та старими травмами. Сюжет сповнений інтригуючими деталями, які стають важливими наприкінці, і ви до останнього не зможете зрозуміти, кому можна довіряти.

Обидва серіали затягують. "Клуб помсти" захоплює психологічними іграми і несподіваними ходами, а "Бержерак" — класичним детективом з цікавим сюжетом. І хоча вони зовсім різні, після перегляду залишається відчуття, що хочеться ще й ще.

Раніше ми писали про те, який серіал дуже схожий за атмосферою на "Ззовні". Ви його точно полюбите, адже є за що.

Також ми повідомляли, які кращі стрічки від НВО варто подивитись. Там дуже цікавий сюжет.

Великобританія фільм серіал фільм детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
