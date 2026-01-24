Відео
Головна Кіно 4 історичні серіали про лицарів, від яких не відірватися

4 історичні серіали про лицарів, від яких не відірватися

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:04
4 захопливі серіали про лицарів — для поціновувачів історичного кіно
Головний герой серіалу "Робін Гуд". Фото: кадр з відео

Історичні серіали ніби переносять в минулу епоху, коли за зраду карали мечем і всі питання вирішувалися на полі бою. Для поціновувачів кіно про лицарів є кілька стрічок, які варто переглянути.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які серіали про лицарів варто подивитися

"Порожня корона" (2012)

У серіалі показано періоди правління трьох королів — Річарда II, Генріха IV та Генріха V. Попри могутню владу долі цих правителів були трагічними та наповненими численними негараздами. Кожен з них зіткнувся з інтригами, зрадами та проблемами. "Порожня корона" — це серіал про те, що за престол завжди потрібно боротися.

"Вікінги" (2013)

Рагнар Лодброк — головний герой серіалу. Це відважний вікінг, який живе з дружиною і дітьми у скандинавському поселенні Каттегат. Рагнар під керівництвом Гаральдсона здійснює розбійні напади на землі на схід від Норвегії, хоча сам він тягнеться до незвіданих західних територій. Згодом вікінг знаходить спосіб втілити свою мрію в реальність та вирушає у небезпечну подорож разом з братом та іншими сміливцями.

"Останнє королівство" (2015)

Події серіалу розгортаються у 872 році. Велике Королівство Вессекса бореться за свободу та не хоче підкорюватися іноземним загарбникам — данам. Між народами точиться запекла боротьба. Один із синів дворянина-саксонця потрапляє у ворожий полон, де його виховують як рівного. Зрештою головному героєві доведеться обирати між землею, де він народився, і народом, який його виховав.

"Робін Гуд" (2025)

Події серіалу відбуваються під час правління короля Генріха II, який захопив територію Англії. Через репресії багато саксів змушені йти в ліси, де починають розбійницьке життя. Один із них — Роберт. Він очолює банду бунтівників та протистоїть безжальному Ноттінгемському шерифу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які історичні серіали варті уваги. Ці стрічки — про кохання, владу та інтриги.

Також ми розповідали про те, які детективні серіали здивують фіналом. Ви точно не відгадаєте, хто винен у злочинах.

серіал поради добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
