4 захватывающих сериала о рыцарях — для любителей исторического кино

Исторические сериалы будто переносят в прошлую эпоху, когда за измену наказывали мечом и все вопросы решались на поле боя. Для ценителей кино о рыцарях есть несколько лент, которые стоит посмотреть.

Какие сериалы о рыцарях стоит посмотреть

"Пустая корона" (2012)

В сериале показаны периоды правления трех королей — Ричарда II, Генриха IV и Генриха V. Несмотря на могущественную власть судьбы этих правителей были трагическими и наполненными многочисленными проблемами. Каждый из них столкнулся с интригами, изменами и проблемами. "Пустая корона" — это сериал о том, что за престол всегда нужно бороться.

"Викинги" (2013)

Рагнар Лодброк — главный герой сериала. Это отважный викинг, который живет с женой и детьми в скандинавском поселении Каттегат. Рагнар под руководством Харальдсона совершает разбойные нападения на земли к востоку от Норвегии, хотя сам он тянется к неизведанным западным территориям. Впоследствии викинг находит способ воплотить свою мечту в реальность и отправляется в опасное путешествие вместе с братом и другими смельчаками.

"Последнее королевство" (2015)

События сериала разворачиваются в 872 году. Великое Королевство Вессекса борется за свободу и не хочет подчиняться иностранным захватчикам — датчанам. Между народами идет ожесточенная борьба. Один из сыновей дворянина-саксонца попадает во вражеский плен, где его воспитывают как равного. В конце концов главному герою придется выбирать между землей, где он родился, и народом, который его воспитал.

"Робин Гуд" (2025)

События сериала происходят во время правления короля Генриха II, который захватил территорию Англии. Из-за репрессий многие саксы вынуждены уходить в леса, где начинают разбойничью жизнь. Один из них — Роберт. Он возглавляет банду мятежников и противостоит безжалостному Ноттингемскому шерифу.

