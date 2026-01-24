Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 4 исторических сериала о рыцарях, от которых не оторваться

4 исторических сериала о рыцарях, от которых не оторваться

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 10:04
4 захватывающих сериала о рыцарях — для любителей исторического кино
Главный герой сериала "Робин Гуд". Фото: кадр из видео

Исторические сериалы будто переносят в прошлую эпоху, когда за измену наказывали мечом и все вопросы решались на поле боя. Для ценителей кино о рыцарях есть несколько лент, которые стоит посмотреть.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие сериалы о рыцарях стоит посмотреть

"Пустая корона" (2012)

В сериале показаны периоды правления трех королей — Ричарда II, Генриха IV и Генриха V. Несмотря на могущественную власть судьбы этих правителей были трагическими и наполненными многочисленными проблемами. Каждый из них столкнулся с интригами, изменами и проблемами. "Пустая корона" — это сериал о том, что за престол всегда нужно бороться.

"Викинги" (2013)

Рагнар Лодброк — главный герой сериала. Это отважный викинг, который живет с женой и детьми в скандинавском поселении Каттегат. Рагнар под руководством Харальдсона совершает разбойные нападения на земли к востоку от Норвегии, хотя сам он тянется к неизведанным западным территориям. Впоследствии викинг находит способ воплотить свою мечту в реальность и отправляется в опасное путешествие вместе с братом и другими смельчаками.

"Последнее королевство" (2015)

События сериала разворачиваются в 872 году. Великое Королевство Вессекса борется за свободу и не хочет подчиняться иностранным захватчикам — датчанам. Между народами идет ожесточенная борьба. Один из сыновей дворянина-саксонца попадает во вражеский плен, где его воспитывают как равного. В конце концов главному герою придется выбирать между землей, где он родился, и народом, который его воспитал.

"Робин Гуд" (2025)

События сериала происходят во время правления короля Генриха II, который захватил территорию Англии. Из-за репрессий многие саксы вынуждены уходить в леса, где начинают разбойничью жизнь. Один из них — Роберт. Он возглавляет банду мятежников и противостоит безжалостному Ноттингемскому шерифу.

Напомним, ранее мы писали о том, какие исторические сериалы достойны внимания. Эти ленты — о любви, власти и интригах.

Также мы рассказывали о том, какие детективные сериалы удивят финалом. Вы точно не отгадаете, кто виноват в преступлениях.

сериал советы подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации