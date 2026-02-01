2 британских сериала, что не отпускают до финала — интересные новинки

Кадр из сериала "Клуб мести". Фото: скриншот видео

Невозможно пропустить два новых британских сериала, которые вышли в 2025 году. Оба реально держат в напряжении до последнего. Кажется, сюжеты совсем разные, но одинаково интригующие.

Новини.LIVE расскажет об этих сериалах больше.

2 новых британских сериала, которые заставляют затаить дыхание

"Клуб мести"

Сперва кажется, что собралась обычная группа поддержки для разведенных. Но очень быстро приходит понимание, что это совсем не о терапии. Люди начинают искать способ отомстить тем, кто им сделал больно, и все это превращается в хитрую психологическую игру. Здесь постоянно придется гадать, кто здесь на самом деле управляет ситуацией, а кто просто поддается эмоциям.

"Бержерак"

Это классический детектив. Джим Бержерак когда-то был полицейским, но теперь живет спокойно. Убийство состоятельной женщины снова втянуло его в расследование. Он должен не только найти преступника, но и разобраться со своими сомнениями и старыми травмами. Сюжет полон итригующих деталей, которые становятся важными в конце, и вы до последнего не сможете понять, кому можно доверять.

Оба сериала затягивают, "Клуб мести" увлекает психологическими играми и неожиданными ходами, а "Бержерак" — классическим детективом с интересным сюжетом. И хотя они совершенно разные, после просмотра остается ощущение, что хочется еще и еще.

