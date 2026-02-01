Видео
Україна
Главная Кино 2 новых британских сериала, что держат в напряжении весь сезон

2 новых британских сериала, что держат в напряжении весь сезон

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:08
2 британских сериала, что не отпускают до финала — интересные новинки
Кадр из сериала "Клуб мести". Фото: скриншот видео

Невозможно пропустить два новых британских сериала, которые вышли в 2025 году. Оба реально держат в напряжении до последнего. Кажется, сюжеты совсем разные, но одинаково интригующие.

Новини.LIVE расскажет об этих сериалах больше.

Читайте также:

2 новых британских сериала, которые заставляют затаить дыхание

"Клуб мести"

Сперва кажется, что собралась обычная группа поддержки для разведенных. Но очень быстро приходит понимание, что это совсем не о терапии. Люди начинают искать способ отомстить тем, кто им сделал больно, и все это превращается в хитрую психологическую игру. Здесь постоянно придется гадать, кто здесь на самом деле управляет ситуацией, а кто просто поддается эмоциям.

"Бержерак"

Это классический детектив. Джим Бержерак когда-то был полицейским, но теперь живет спокойно. Убийство состоятельной женщины снова втянуло его в расследование. Он должен не только найти преступника, но и разобраться со своими сомнениями и старыми травмами. Сюжет полон итригующих деталей, которые становятся важными в конце, и вы до последнего не сможете понять, кому можно доверять.

Оба сериала затягивают, "Клуб мести" увлекает психологическими играми и неожиданными ходами, а "Бержерак" — классическим детективом с интересным сюжетом. И хотя они совершенно разные, после просмотра остается ощущение, что хочется еще и еще.

Ранее мы писали о том, какой сериал очень похож по атмосфере на "Извне". Вы его точно полюбите, ведь есть за что.

Также мы сообщали, какие лучшие ленты от НВО стоит посмотреть. Там очень интересный сюжет.

Великобритания кино сериал фильм детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
