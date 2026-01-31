5 лучших детективных фильмов — не угадаете финал до последней минуты

Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочной полни". Фото: кадр из видео

Некоторые детективные истории способны сломать мозг. Сюжет настолько поражает неожиданными поворотами, что финал этих фильмов остается загадкой до самого конца.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших детективов.

Лучшие детективные фильмы

"Мелочи" (2021)

В Калифорнии в 90-х орудует опасный серийный убийца. Заместитель шерифа Джо Дикон случайно оказывается на месте преступления, где находит важную улику в деле. Детектив Джим Бакстер, который расследует убийства, обращается к Джо за помощью. Они оба начинают искать маньяка, постепенно раскрывая собственные тайны.

"Убийство в "Восточном экспрессе" (2017)

В поезде "Восточный экспресс" происходит убийство. Сэмюэля Рэтчетта находят мертвым в его купе. Мужчину ударили ножом 12 раз. Легендарный детектив Эркюль Пуаро берется за расследование дела и подозревает каждого из пассажиров.

"Иллюзия безопасности" (2023)

Обычная американская семья снимает дом, чтобы провести там отпуск. Однако во временном доме внезапно исчезает электроэнергия и мобильная связь. Неожиданно в дверь дома стучат его владельцы, которые намерены остаться здесь на несколько дней. Они скрывают от постояльцев то, что на самом деле происходит в мире.

"Побег из Претории" (2020)

Тим Дженкин и Стивен Ли в 1970-х годах попадают в тюрьму. Место их отбывания наказания расположено на отдаленном острове. Друзья решают устроить один из самых грандиозных побегов в истории и составляют гениальный план. Вот только воплотить в реальность его не так уж и просто.

"Убийцы цветочной полки" (2023)

События фильма разворачиваются в начале 1920-х годов. Племя осейджей находит запасы нефти в индейской резервации в Оклахоме. Коренной народ становится чрезвычайно богатым, однако это приносит и большую опасность. Эрнест Беркгарт, который недавно вернулся с войны, соглашается на предложение дяди посвататься к Молли — молодой женщине из богатой индейской семьи. После свадьбы Эрнест сможет стать владельцем земель, богатых нефтью. Однако сначала должны умереть все родственники Молли и она сама.

