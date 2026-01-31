5 кращих детективних фільмів — не вгадаєте фінал до останньої хвилини

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вбивці квіткової повні". Фото: кадр з відео

Деякі детективні історії здатні зламати мозок. Сюжет настільки вражає несподіваними поворотами, що фінал цих фільмів залишається загадкою до самого кінця.

Новини.LIVE публікують добірку кращих детективів.

Кращі детективні фільми

"Дрібниці" (2021)

У Каліфорнії у 90-х орудує небезпечний серійний вбивця. Заступник шерифа Джо Дікон випадково опиняється на місці злочину, де знаходить важливий доказ у справі. Детектив Джим Бакстер, який розслідує вбивства, звертається до Джо по допомогу. Вони обоє починають шукати маніяка, поступово розкриваючи власні таємниці.

"Вбивство у "Східному експресі" (2017)

У поїзді "Східний експрес" стається вбивство. Семюеля Ретчетта знаходять мертвим у його купе. Чоловіка вдарили ножем 12 разів. Легендарний детектив Еркюль Пуаро береться за розслідування справи та підозрює кожного з пасажирів.

"Ілюзія безпеки" (2023)

Звичайна американська родина винаймає будинок, аби провести там відпустку. Однак у тимчасовій оселі раптово зникає електроенергія та мобільний зв'язок. Несподівано у двері будинку стукають його власники, які мають намір залишитися тут на кілька днів. Вони приховують від постояльців те, що насправді відбувається у світі.

"Втеча з Преторії" (2020)

Тім Дженкін і Стівен Лі у 1970-х роках потрапляють у в'язницю. Місце їхнього відбування покарання розташоване на віддаленому острові. Друзі вирішують влаштувати одну з найграндіозніших втеч в історії та складають геніальний план. От тільки втілити в реальність його не так вже й просто.

"Вбивці квіткової повні" (2023)

Події фільму розгортаються на початку 1920-х років. Плем'я осейджів знаходить запаси нафти в індіанській резервації в Оклахомі. Корінний народ стає надзвичайно багатим, однак це приносить й велику небезпеку. Ернест Беркгарт, який нещодавно повернувся з війни, погоджується на пропозицію дядька посвататися до Моллі — молодої жінки із заможної індіанської родини. Після весілля Ернест зможе стати власником земель, що багаті на нафту. Однак спершу мають померти усі родичі Моллі та вона сама.

