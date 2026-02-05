3 трилери з високим рейтингом — найкраще кіно на вихідні

Герой фільму "Гравець". Кадр з відео

Іноді нові прем’єри не виправдовують очікувань, і хочеться повернутися до кіно, яке справді зачіпає. Три фільми, про які ми згадаємо, вийшли між 2014 та 2020 роками і тримають у напрузі від першої сцени до останньої.

Новини.LIVE розповість, які стрічки варто подивитися.

Кращі трилери з високим рейтингом

"Джентльмени"

Це історія про американця, який вирішив продати свою прибуткову імперію марихуани в Лондоні. На перший погляд, це бізнес-схеми та цифри, але за кожним кроком стоїть хитрість, шантаж і небезпечні конфлікти. Герой втягує в гру одразу кілька сторін: вуличних бандитів, багатих олігархів і кримінальних босів. І саме в цій плутанині підступів і зрад проявляється справжня інтрига фільму — до останнього не знаєш, кому можна вірити і чого чекати далі.

"Усі гроші світу"

Фільм розповідає про викрадення онука мільярдера в самому серці Риму. Казкове багатство сім’ї не врятує дитину, якщо мати не готова ризикувати всім. Тут кожне прийняте рішення персонажів важливе. Напруга не спадає ні на мить, адже історія тримає баланс між страхом, гнівом і людською відданістю.

"Гравець"

Історія про письменника і професора Джима Беннетта, який, замість лекцій, обирає гру на великі ставки. Його захоплення швидко перетворюється на небезпечну пастку: борги ростуть, а супротивники не прощають промахів. Кожен крок героя в цій історії — гра зі смертю, і в якийсь момент глядач ніби сам стає частиною життя Джима.

